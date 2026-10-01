O pisică doarme, în medie, între 12 și 16 ore pe zi, iar unele exemplare pot ajunge la aproximativ 20 de ore de somn într-un interval de 24 de ore, în funcție de vârstă, nivelul de activitate și starea generală, potrivit VCA Hospitals. Pentru pisicile domestice, perioadele lungi de odihnă sunt, în cele mai multe cazuri, un comportament normal și fac parte din modul lor natural de a-și conserva energia.

Spre deosebire de oameni, pisicile nu dorm neapărat într-o singură perioadă lungă. Ele alternează între reprize de somn ușor, ațipeli și perioade mai scurte de somn profund. Acest tipar este legat de comportamentul lor de prădători și explică de ce o pisică poate părea adormită mare parte din zi, dar se poate trezi rapid atunci când aude un zgomot sau observă o mișcare.

Pisicile sunt animale adaptate pentru perioade scurte de activitate intensă. În mediul natural, vânătoarea presupune consum de energie într-un interval relativ scurt, urmat de odihnă.

Chiar dacă o pisică de apartament nu trebuie să își procure hrana prin vânătoare, mecanismul biologic rămâne în mare parte același. Somnul contribuie la refacerea organismului și la conservarea energiei necesare perioadelor de activitate.

Un alt element important este faptul că pisicile sunt, în mod natural, mai active în apropierea zorilor și a amurgului. Din acest motiv, ele pot dormi mult în timpul zilei și pot deveni mai active seara sau dimineața foarte devreme.

Atunci când o pisică stă cu ochii închiși, nu înseamnă întotdeauna că se află într-un somn profund. O parte importantă a timpului petrecut aparent dormind este reprezentată de somnul ușor.

În această stare, animalul poate reacționa rapid la sunete sau la atingere. Poziția corpului oferă adesea indicii: pisica poate sta ghemuită, cu capul sprijinit pe labe, păstrându-și însă o stare de vigilență.

În timpul somnului profund, organismul intră într-o etapă de recuperare mai intensă. Pisicile pot avea și perioade de somn REM, asociate cu activitatea cerebrală specifică visării. Mișcările fine ale labelor, mustăților sau pleoapelor observate uneori în timpul somnului pot apărea în această etapă.

Vârsta influențează semnificativ durata somnului. Puii de pisică pot dormi o mare parte din zi, deoarece organismul lor este într-o perioadă de creștere și dezvoltare.

La cealaltă extremă, pisicile vârstnice tind, de asemenea, să petreacă mai mult timp odihnindu-se. Nivelul de activitate scade odată cu înaintarea în vârstă, iar perioadele mai lungi de somn pot fi normale.

Contează și temperamentul. O pisică foarte activă poate dormi mai puțin decât una calmă, fără ca diferența să indice automat o problemă de sănătate.

Durata somnului nu trebuie analizată separat de comportamentul general al animalului. O schimbare bruscă a rutinei poate fi mai relevantă decât numărul exact de ore dormite.

Dacă o pisică începe să doarmă mult mai mult decât de obicei și, în același timp, își pierde interesul pentru hrană, joacă sau interacțiune, este recomandată o discuție cu medicul veterinar. Același lucru este valabil dacă animalul devine neobișnuit de agitat și nu mai reușește să se odihnească.

Pentru majoritatea pisicilor sănătoase, 12-16 ore de somn pe zi se încadrează în limitele obișnuite, iar perioadele mai lungi pot apărea în funcție de vârstă și stilul de viață.

Important este ca proprietarii să urmărească rutina obișnuită a animalului. O pisică ce doarme mult, dar mănâncă normal, este activă în perioadele sale obișnuite și nu prezintă alte modificări de comportament nu are neapărat un motiv de îngrijorare.