Selecționerul Gică Hagi a definitivat lista celor 23 de fotbaliști pe care mizează la confruntarea de la Varșovia. Echipa națională a României susține vineri primul meci din această grupă a Ligii Națiunilor, duelul împotriva Poloniei fiind programat de la ora 21:45 și difuzat în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Pregătirile finale pentru confruntarea din Polonia au avut loc vineri dimineață. Jucătorii selecționați de Gică Hagi au efectuat antrenamentul oficial de la ora 11:00, urmând ca în cursul aceleiași zile să decoleze spre Polonia pentru a lupta pentru primele puncte puse în joc.

Componența lotului final publicată de Federația Română de Fotbal arată modificări substanțiale față de partida precedentă cu Bosnia.

Față de meciul anterior, opt jucători nu se mai regăsesc în efectivul pentru Polonia. Louis Munteanu este indisponibil din cauza unei accidentări, iar alături de el au fost lăsați în afara lotului Matei Ilie, Andrei Burcă, Vladimir Screciu, David Matei, Darius Olaru, Vlad Dragomir și Lisav Eissat.

În schimburile efectuate de selecționer reapar nume de bază precum Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Marius Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

Dintre cei 32 de jucători aflați inițial la dispoziția lui Hagi, nouă fotbaliști nu fac vizita în Polonia, respectiv Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Raul Opruț, Darius Olaru, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, David Matei și Louis Munteanu.

Efectivul complet pe care se va baza reprezentativa României cuprinde următorii jucători:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Atacanți: Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Pentru confruntarea de vineri, tehnicianul a readus doi fotbaliști care nu au fost incluși pe liste la întâlnirile cu Suedia și Bosnia. Aceștia sunt fundașul Bogdan Racovițan și mijlocașul Marius Marin.

În urma acestei selecții, fundașul stânga Raul Opruț rămâne singurul component din lotul extins de 32 de jucători care nu a bifat nicio prezență pe foaia de joc. Acesta va avea o nouă oportunitate de a prinde lotul la confruntarea programată luni, împotriva Suediei.

Selecționerul va miza cel mai probabil pe un sistem tactic 4-2-3-1 pentru confruntarea din Polonia:

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea