Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit cei 23 de jucători pe care se va baza pentru partida România - Bosnia-Herțegovina, programată luni seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor. Față de meciul pierdut în deplasare cu Suedia, scor 1-2, lotul pentru confruntarea cu Bosnia suferă mai multe modificări.

România a început noua ediție a Ligii Națiunilor cu o înfrângere la Stockholm. Tricolorii au fost conduși după golul lui Alexander Isak, au egalat prin Dennis Man, însă Viktor Gyokeres a stabilit scorul final înainte de pauză.

Partida cu Suedia a reprezentat și debutul oficial al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina, Hagi nu îi va avea la dispoziție pe Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Dennis Man.

Selecționerul a anunțat anterior că intenționează să le ofere minute mai multor jucători în această perioadă, în condițiile în care România are patru partide programate în doar zece zile.

Lotul convocat pentru partida de pe Arena Națională îi cuprinde pe portarii Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru.

În defensivă au fost selecționați Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă și Lisav Eissat.

La mijloc, Hagi se poate baza pe Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan și Vlad Dragomir.

În compartimentul ofensiv se regăsesc Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă.

Nicolae Stanciu este unul dintre jucătorii despre care Hagi a anunțat după meciul cu Suedia că va fi utilizat din primul minut împotriva Bosniei.

Selecționerul a explicat că dorește să-i cunoască mai bine pe toți fotbaliștii convocați și să le ofere oportunități de joc înainte de a trage concluziile privind lotul.

Partida România - Bosnia-Herțegovina se dispută luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, fără spectatori. Meciul este al doilea pentru tricolori în grupa B4 din Liga Națiunilor.