Atacantul suedez Alexander Isak nu va evolua în returul cu România, programat pe 5 octombrie la București, după ce a suferit o accidentare minoră și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

Federația Suedeză de Fotbal a anunțat duminică faptul că atacantul lui Liverpool va rata toate cele trei meciuri rămase ale Suediei din actuala fază a grupelor Ligii Națiunilor și va reveni la echipa de club, potrivit Reuters.

Isak, în vârstă de 27 de ani, a deschis scorul în victoria Suediei, 2-1 cu România, meci disputat vineri la Solna. Atacantul a fost pe teren pe toată durata partidei.

Suedia și Liverpool nu au oferit detalii despre natura accidentării.

Clubul englez a transmis, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că Isak revine la Liverpool din cauza unei accidentări ușoare și că nu va participa la următoarele trei partide ale naționalei suedeze din această fereastră internațională.

„Alexander Isak revine la Liverpool de la acțiunea echipei naționale din cauza unei accidentări ușoare. Atacantul nu va participa la următoarele trei meciuri ale Suediei din actuala fereastră internațională și urmează să fie evaluat de staff-ul medical al clubului la Centrul de Antrenament AXA”, a precizat Liverpool.

Suedia va întâlni luni Polonia, pe teren propriu, după care va juca împotriva Bosniei-Herțegovina și României. Partida dintre Suedia și România este programată pe 5 octombrie, la București.

Liverpool va disputa următorul meci împotriva lui Manchester City, pe Anfield, pe 11 octombrie. Alexander Isak, patru goluri în cinci meciuri pentru Liverpool

Alexander Isak s-a transferat la Liverpool de la Newcastle United anul trecut, pentru 125 de milioane de lire sterline.

Atacantul suedez este al doilea cel mai bun marcator din Premier League în acest sezon, cu patru goluri înscrise în cinci meciuri. Isak este devansat în clasamentul golgheterilor de Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, care are cu un gol mai mult.

Fundașul central suedez Hjalmar Ekdal, legitimat la formația engleză Burnley, din Championship, a părăsit și el cantonamentul naționalei din cauza unei accidentări minore.

Federația Suedeză de Fotbal a precizat că, în acest moment, nu au fost convocați înlocuitori pentru niciunul dintre cei doi jucători.