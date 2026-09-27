Sport

Alexander Isak nu va juca împotriva României. Atacantul suedez a părăsit cantonamentul

Alexander Isak nu va juca împotriva României. Atacantul suedez a părăsit cantonamentulSursa foto: Facebook/Alexander Isak
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Atacantul suedez Alexander Isak nu va evolua în returul cu România, programat pe 5 octombrie la București, după ce a suferit o accidentare minoră și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

Federația Suedeză de Fotbal a anunțat duminică faptul că atacantul lui Liverpool va rata toate cele trei meciuri rămase ale Suediei din actuala fază a grupelor Ligii Națiunilor și va reveni la echipa de club, potrivit Reuters.

Alexander Isak a marcat în victoria Suediei cu România

Isak, în vârstă de 27 de ani, a deschis scorul în victoria Suediei, 2-1 cu România, meci disputat vineri la Solna. Atacantul a fost pe teren pe toată durata partidei.

Suedia și Liverpool nu au oferit detalii despre natura accidentării.

Clubul englez a transmis, într-un comunicat publicat pe site-ul său, că Isak revine la Liverpool din cauza unei accidentări ușoare și că nu va participa la următoarele trei partide ale naționalei suedeze din această fereastră internațională.

„Alexander Isak revine la Liverpool de la acțiunea echipei naționale din cauza unei accidentări ușoare. Atacantul nu va participa la următoarele trei meciuri ale Suediei din actuala fereastră internațională și urmează să fie evaluat de staff-ul medical al clubului la Centrul de Antrenament AXA”, a precizat Liverpool.

sursa: Facebook

Suedia mai are meciuri cu Polonia, Bosnia-Herțegovina și România

Suedia va întâlni luni Polonia, pe teren propriu, după care va juca împotriva Bosniei-Herțegovina și României. Partida dintre Suedia și România este programată pe 5 octombrie, la București.

Liverpool va disputa următorul meci împotriva lui Manchester City, pe Anfield, pe 11 octombrie. Alexander Isak, patru goluri în cinci meciuri pentru Liverpool

Alexander Isak s-a transferat la Liverpool de la Newcastle United anul trecut, pentru 125 de milioane de lire sterline.

Atacantul suedez este al doilea cel mai bun marcator din Premier League în acest sezon, cu patru goluri înscrise în cinci meciuri. Isak este devansat în clasamentul golgheterilor de Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, care are cu un gol mai mult.

Hjalmar Ekdal a părăsit și el cantonamentul Suediei

Fundașul central suedez Hjalmar Ekdal, legitimat la formația engleză Burnley, din Championship, a părăsit și el cantonamentul naționalei din cauza unei accidentări minore.

Federația Suedeză de Fotbal a precizat că, în acest moment, nu au fost convocați înlocuitori pentru niciunul dintre cei doi jucători.

Stiri calde

22:54 - Cristian Diaconescu, despre scandalul privind ambasadoarea SUA în Grecia: „Ideea de ingerință este exclusă”

22:44 - Premii importante la Joker, Noroc și Loto 5/40. Cel mai mare câștig a depășit 84.000 de lei

22:35 - Gică Hagi a confirmat că Ianis rămâne căpitan. Întrebarea la care a refuzat să răspundă

22:25 - Iranul spune că a capturat o dronă subacvatică în Strâmtoarea Ormuz. SUA neagă

22:16 - Aleksandar Vucic a demisionat cu șapte luni înainte de finalul mandatului. Serbia va avea alegeri anticipate

22:06 - Poliția Locală, vizată de planul lui Siegfried Mureșan. Sindicaliștii se opun desființării

HAI România!

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Atac la parteneriatul strategic cu SUA

Pacea cu degetul pe trăgaci

Pacea cu degetul pe trăgaci

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

De ce n-a venit Diavolul la întâlnirea cu enoriașii. Povestea despre modul în care părintele Galeriu a umplut biserica

Proiecte speciale