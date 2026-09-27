România - Bosnia se joacă fără spectatori. Cine difuzează meciul
- Bianca Ion
- 27 septembrie 2026, 12:59
România întâlnește Bosnia-Herțegovina luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1, iar echipa pregătită de Gheorghe Hagi încearcă să obțină primele puncte după înfrângerea cu 1-2 suferită în deplasarea din Suedia.
Meciul cu Bosnia este primul joc oficial disputat pe teren propriu de România în cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.
Tricolorii vin după partida de la Solna, în care Suedia s-a impus cu 2-1 prin golurile marcate de Alexander Isak și Viktor Gyokeres.
România pregătește meciul cu Bosnia
Sâmbătă, fotbaliștii care au fost titulari în partida cu Suedia au intrat într-un program de refacere.
Ceilalți jucători din lot au participat la antrenamentul dedicat pregătirii confruntării cu Bosnia-Herțegovina.
Adversara României a început Liga Națiunilor cu o remiză. Bosnia a terminat 0-0 partida disputată împotriva Poloniei în prima etapă.
După rezultatele din runda inaugurală, România se află pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct.
UEFA a delegat o brigadă din Portugalia
Partida de pe Arena Națională va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia.
Luis Godinho va fi arbitrul de centru, iar acesta va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins și Pedro Almeida.
Fabio Verissimo a fost desemnat al patrulea oficial.
În camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro.
România - Bosnia se dispută cu porțile închise
Meciul de luni seară va avea loc fără spectatori, ca urmare a sancțiunii care este încă în vigoare pentru echipa națională.
Astfel, România va disputa primul meci oficial pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor fără sprijinul publicului din tribune.
Înaintea etapei a doua, Suedia conduce clasamentul grupei cu trei puncte.
Polonia și Bosnia-Herțegovina au câte un punct, în timp ce România se află pe poziția a patra, fără puncte după prima rundă.