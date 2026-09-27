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România - Bosnia se joacă fără spectatori. Cine difuzează meciul

România - Bosnia se joacă fără spectatori. Cine difuzează meciulGaleria echipei naționale Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

România întâlnește Bosnia-Herțegovina luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1, iar echipa pregătită de Gheorghe Hagi încearcă să obțină primele puncte după înfrângerea cu 1-2 suferită în deplasarea din Suedia.

Meciul cu Bosnia este primul joc oficial disputat pe teren propriu de România în cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.

Tricolorii vin după partida de la Solna, în care Suedia s-a impus cu 2-1 prin golurile marcate de Alexander Isak și Viktor Gyokeres.

România pregătește meciul cu Bosnia

Sâmbătă, fotbaliștii care au fost titulari în partida cu Suedia au intrat într-un program de refacere.

Ceilalți jucători din lot au participat la antrenamentul dedicat pregătirii confruntării cu Bosnia-Herțegovina.

Adversara României a început Liga Națiunilor cu o remiză. Bosnia a terminat 0-0 partida disputată împotriva Poloniei în prima etapă.

După rezultatele din runda inaugurală, România se află pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct.

Arena Națională

Arena Națională. Sursa foto: arhivă EVZ

UEFA a delegat o brigadă din Portugalia

Partida de pe Arena Națională va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia.

Luis Godinho va fi arbitrul de centru, iar acesta va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins și Pedro Almeida.

Fabio Verissimo a fost desemnat al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro.

România - Bosnia se dispută cu porțile închise

Meciul de luni seară va avea loc fără spectatori, ca urmare a sancțiunii care este încă în vigoare pentru echipa națională.

Astfel, România va disputa primul meci oficial pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor fără sprijinul publicului din tribune.

Înaintea etapei a doua, Suedia conduce clasamentul grupei cu trei puncte.

Polonia și Bosnia-Herțegovina au câte un punct, în timp ce România se află pe poziția a patra, fără puncte după prima rundă.

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