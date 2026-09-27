România - Bosnia se joacă fără spectatori. Cine difuzează meciul

România întâlnește Bosnia-Herțegovina luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1, iar echipa pregătită de Gheorghe Hagi încearcă să obțină primele puncte după înfrângerea cu 1-2 suferită în deplasarea din Suedia.

Meciul cu Bosnia este primul joc oficial disputat pe teren propriu de România în cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.

Tricolorii vin după partida de la Solna, în care Suedia s-a impus cu 2-1 prin golurile marcate de Alexander Isak și Viktor Gyokeres.

Sâmbătă, fotbaliștii care au fost titulari în partida cu Suedia au intrat într-un program de refacere.

Ceilalți jucători din lot au participat la antrenamentul dedicat pregătirii confruntării cu Bosnia-Herțegovina.

Adversara României a început Liga Națiunilor cu o remiză. Bosnia a terminat 0-0 partida disputată împotriva Poloniei în prima etapă.

După rezultatele din runda inaugurală, România se află pe ultimul loc al grupei, fără niciun punct.

Partida de pe Arena Națională va fi condusă de o brigadă de arbitri din Portugalia.

Luis Godinho va fi arbitrul de centru, iar acesta va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins și Pedro Almeida.

Fabio Verissimo a fost desemnat al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo și Helder Malheiro.

Meciul de luni seară va avea loc fără spectatori, ca urmare a sancțiunii care este încă în vigoare pentru echipa națională.

Astfel, România va disputa primul meci oficial pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor fără sprijinul publicului din tribune.

Înaintea etapei a doua, Suedia conduce clasamentul grupei cu trei puncte.

Polonia și Bosnia-Herțegovina au câte un punct, în timp ce România se află pe poziția a patra, fără puncte după prima rundă.