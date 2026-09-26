Nonala României a fost învinsă de Suedia cu scorul de 2-1, vineri seară, pe Strawberry Arena din Solna, în prima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor, ediția 2026/27. Partida a fost primul meci oficial al României din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi.

După partida de la Solna, Ianis Hagi, Gheorghe Hagi și Dennis Man au vorbit despre evoluția echipei și despre lucrurile care trebuie îmbunătățite înaintea următoarelor meciuri.

Ianis Hagi a declarat că primul sentiment al echipei după înfrângerea cu Suedia este că România putea obține mai mult din această partidă. El a subliniat că jucătorii trebuie să aibă mai multă încredere în ceea ce pregătesc și să ajungă cât mai repede la nivelul dorit de stafful tehnic.

„Cred că primul sentiment al echipei este că puteam mai mult. Trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ce facem, în ce am pregătit şi atunci meciurile viitoare vor fi mai bune. Păcat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Puteam să ieşim cu un rezultat mai bun”, a declarat Ianis Hagi.

Jucătorul echipei naționale a precizat că România mai are două meciuri de câștigat până la revanșa cu Suedia și că echipa trebuie să își crească nivelul de încredere.

„Mai avem până la revanşă două meciuri de câştigat. Trebuie să avem încredere mai mare în ceea ce facem. Important este să ajungem cât mai repede la nivelul pe care şi-l doreşte staff-ul tehnic. Aceasta este munca cea mai grea. Să jucăm tot meciul, ceea ce doreşte Mister de la noi, nu doar în câteva momente”, a mai spus Ianis Hagi.

Selecționerul Gheorghe Hagi a apreciat că ambele echipe au încercat să joace, dar a remarcat faptul că Suedia a avut un control mai mare asupra partidei. Hagi a evidențiat și momentele bune ale României, inclusiv ocaziile din prima repriză.

„Un meci frumos. Ambele echipe au vrut să joace. Ei au avut mai mult controlul decât noi. Noi a trebuit în multe perioade să alergăm după minge, dar s-a încercat, s-a vrut, aşa că nu am cum să nu văd lucrurile bune care le-au făcut. Băieţii au alergat, au dat cât au putut”, a declarat Gheorghe Hagi după meci.

Selecționerul a spus că România a avut perioade în care a reușit să își creeze ocazii, în special în prima repriză, dar a recunoscut că înfrângerea nu este un rezultat convenabil pentru echipa națională.

„Am avut momente când am avut ocazii, mai ales în prima repriză. Per total e o înfrângere, nu ne convine, dar asta e. Şi ei au jucat bine. Au avut controlul jocului, au avut ocazii, dar şi noi am avut momente bune”, a afirmat Hagi.

Gheorghe Hagi a precizat că partida cu Suedia va fi analizată, iar echipa va trebui să păstreze lucrurile bune și să corecteze aspectele mai puțin reușite.

„O să analizăm, o să vedem lucrurile care sunt bune şi mergem înainte. Rămânem optimişti, e o înfrângere, face parte din joc, dar o să reflectăm, o să analizăm şi mergem înainte. Au făcut şi lucruri bune, dar trebuie să le vedem şi pe cele mai puţin bune. Noi trebuie să avem mai mult control ca echipă şi lucrurile se pot schimba”, a declarat selecționerul.

Hagi consideră că România poate obține în continuare victoria finală în grupă și că din partida pierdută în Suedia trebuie să fie trase învățăminte.

Dennis Man a declarat că el și ceilalți jucători ai naționalei sunt dezamăgiți după înfrângerea de la Solna. Fotbalistul a spus că România a încercat să își facă jocul și să pună probleme Suediei, dar a reușit acest lucru într-o măsură redusă.

„O partidă grea. Am încercat să ne facem jocul, să le creăm probleme, dar am reuşit destul de puţin. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea este mare. Ar trebui să ne dea de gândit şi să analizăm foarte bine. Avem şansa să jucăm din nou cu ei”, a spus Dennis Man la Antena 1.

Man le-a mulțumit suporterilor români prezenți în tribune și a precizat că jucătorii și-ar fi dorit să le ofere o victorie.

„Le mulţumim fanilor, de fiecare dată sunt alături de noi. Ne doream să le oferim o victorie”, a mai spus Dennis Man.