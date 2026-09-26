Premierul desemnat Siegfried Mureșan depune sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista celor propuși pentru funcțiile de ministru. Candidații ar urma să fie audiați la începutul săptămânii viitoare, iar votul pentru învestirea noului Executiv este așteptat marți.

Siegfried Mureșan face sâmbătă următorul pas în procedura pentru formarea noului Guvern și înaintează Parlamentului programul de guvernare și componența Cabinetului cu care va cere votul de încredere. Echipa propusă are 16 ministere și trei vicepremieri cu portofolii.

Mureșan este al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură din 5 mai.

Prima desemnare a fost făcută pe 4 iunie, când șeful statului l-a nominalizat pe europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta și-a depus ulterior mandatul, după ce nu a reușit să obțină o majoritate în Parlament. A doua variantă a fost Adrian Veștea, care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie, însă Cabinetul propus de acesta nu a primit numărul necesar de voturi pentru învestire.

Cu o zi înainte de depunerea documentelor în Parlament, premierul desemnat a prezentat public echipa cu care vrea să formeze noul Executiv.

„Am propus pentru fiecare minister oameni competenţi, serioşi şi pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării. Avem în faţă multă muncă. Oamenii aşteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare şi ştie ce are de făcut pentru a le obţine. (...) Depunem programul de guvernare şi lista Guvernului şi facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil şi pregătit să înceapă munca din prima zi”, a scris Siegfried Mureşan, vineri, pe Facebook.

Tot vineri, premierul desemnat s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, căruia i-a prezentat programul de guvernare. În aceeași zi, conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul și au validat propunerile de miniștri pentru viitorul Cabinet.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan va avea 16 ministere. Totodată, sunt prevăzute trei funcții de vicepremier cu portofoliu, câte una pentru fiecare dintre cele trei formațiuni care susțin noul Executiv. Zece dintre miniștrii propuși au făcut parte și din Guvernul Bolojan.

Echipa propusă de Siegfried Mureșan este formată din:

Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru;

Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru;

Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru;

Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției;

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor;

Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe;

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății;

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei;

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii;

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării.

Pentru funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reșitnec, din partea USR.

După depunerea programului de guvernare și a listei Cabinetului la Parlament, procedura intră în etapa audierilor candidaților propuși pentru funcțiile de ministru.

Audierile sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan a indicat că procedura parlamentară ar urma să se desfășoare rapid, astfel încât votul de învestitură să poată avea loc marți.

În urma audierilor, Cabinetul propus de premierul desemnat va ajunge în fața plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde parlamentarii vor decide prin vot dacă acordă încrederea noului Guvern.

După depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri la Parlament, începe procedura pentru acordarea votului de încredere noului Cabinet. Potrivit Constituției României, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Înaintea votului final, persoanele propuse pentru funcțiile de ministru trec prin audieri în comisiile parlamentare de specialitate. Acestea primesc avize, după care programul de guvernare și întreaga componență a Cabinetului ajung în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Constituția prevede că programul și lista Guvernului sunt dezbătute în ședință comună a celor două Camere. Pentru ca Executivul să fie învestit este nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor. Votul asupra programului și a întregii liste a Guvernului este unul singur și se exprimă prin vot secret cu bile, conform procedurii parlamentare.

Dacă Guvernul obține votul de încredere, premierul, miniștrii și ceilalți membri ai Cabinetului depun individual jurământul în fața președintelui României. Mandatul noului Guvern începe din momentul depunerii jurământului. Dacă Executivul nu obține majoritatea necesară în Parlament, procedura de învestire nu este finalizată, iar procesul pentru desemnarea și formarea unui nou Guvern trebuie reluat.