Vladimir Putin ar urma să aibă o nouă reședință pe litoralul Mării Negre, în apropiere de Soci, după demolarea unei părți importante din complexul Bocharov Ruchey. O parte importantă a complexului Bocharov Ruchey a fost demolată începând din 2024, iar pe terenul eliberat au apărut noi construcții, potrivit Messaggero. Imaginile din satelit analizate de BBC au arătat că proiectul a avansat considerabil, iar noile clădiri ocupă o suprafață mai mare decât cele existente anterior.

Bocharov Ruchey este una dintre reședințele folosite de președintele rus în timpul deplasărilor la Soci. O altă clădire a complexului, construită pentru Jocurile Olimpice din 2014, nu a fost demolată și continuă să fie utilizată pentru întâlniri oficiale.

Potrivit sursei, lucrările sunt legate de un contract de apărare de stat atribuit Serviciului Federal de Protecție al Rusiei.

Șantierul este păzit și nu există informații oficiale detaliate despre valoarea totală a proiectului. Documentele și anunțurile asociate lucrărilor au oferit însă indicii despre amploarea intervențiilor și despre personalul implicat în construcție.

Frecvența vizitelor lui Putin în stațiunea de la Marea Neagră a scăzut după începutul războiului din Ucraina. Potrivit unei analize Financial Times, liderul rus a ajuns la Soci de 24 de ori înainte de război, de 13 ori în 2022 și doar de două ori atât în 2024, cât și în 2025.

Scăderea deplasărilor a coincis cu intensificarea activității dronelor ucrainene în direcția litoralului rus al Mării Negre.

Riscul reprezentat de drone a determinat autoritățile ruse să consolideze protecția zonei din jurul reședinței. În 2026, Serviciul Federal de Protecție a decis crearea unei zone de securitate de peste trei kilometri pătrați în jurul complexului.

Marea Neagră a devenit, de altfel, o zonă cu riscuri sporite pe fondul războiului. România a raportat în 2026 mai multe incidente legate de drone, inclusiv în zona litoralului.

De luni de zile, Ucraina atacă infrastructura petrolieră și energetică a Rusiei. Acum, forțele ucrainene și-au îndreptat atenția și asupra zonelor în care se află reședințele președintelui rus.

Pe 7 august, armata ucraineană a distrus sistemul sofisticat Volna Kupol Garant, o instalație de mari dimensiuni destinată bruiajului semnalelor satelitare și neutralizării dronelor.

„Sistemul este eficient împotriva dronelor, dar dezavantajul său este că are dimensiunile unei mici baze militare și poate fi ușor detectat din aer”, potrivit analistului militar Yan Matveyev.

Distrugerea instalației ar fi creat astfel o breșă în sistemul de protecție aeriană din zona respectivă.

„Imaginile din satelit arată distrugerea a cel puțin unui lansator. Acum, «palatul» lui Putin a rămas fără protecție”, a afirmat Matveyev.