Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat, miercuri, că își dorește ca naționala României să câștige toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor. Hagi spune că are încredere în potențialul lotului și că perioada petrecută împreună cu jucătorii trebuie folosită pentru a construi o echipă capabilă să controleze jocul și să își impună ritmul.

România va întâlni Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia în primele patru partide din mandatul lui Hagi în Liga Națiunilor.

Selecționerul a spus că obiectivul pentru cele patru partide este câștigarea fiecărui meci, indiferent dacă România joacă acasă sau în deplasare.

„Sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm patru meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program care este. Din punctul meu de vedere e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine. Ei pe mine, eu pe ei”, a declarat Hagi.

El a precizat că România trebuie să abordeze cu aceeași mentalitate partidele cu Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.

„Obiectivul este foarte clar, acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă. Când întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor”, a spus selecționerul.

Întrebat câte puncte ar reprezenta minimumul care l-ar mulțumi după cele patru partide, Hagi a răspuns: „12. Trebuie să câștigăm”.

„Aceasta e mentalitatea. Deci după aceea, ce o să facem, vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu e să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător”, a afirmat Hagi.

Hagi a precizat că obiectivul este ca naționala să progreseze de la un meci la altul și, în timp, să ajungă să controleze jocul.

„Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului să putem să facem acest lucru. E un proces de durată, dar eu sper în fiecare meci să facem progrese”, a declarat selecționerul.

El a spus că are suficienți jucători la dispoziție și că intenționează să folosească întreg lotul pe parcursul celor patru meciuri: „N-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună într-o singură direcție și să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Am încredere totală în toți care vin. Oricând fiecare poate să apară, să intre, să facă, o să încerc să folosesc chiar tot grupul care o să fie cu mine. Sunt patru meciuri, avem timp. La un meci poate să fie unii, la un meci ceilalți”.

Hagi a mai spus că jucătorii trebuie să fie pregătiți din punct de vedere fizic pentru seria de partide.

„Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să putem să mergem. 100% că putem, cum să nu? 100%. Sunt convins că vom face treabă bună”, a afirmat el.

Întrebat despre situația fiului său, Ianis Hagi, selecționerul a declarat că acesta este tratat la fel ca ceilalți jucători din lot.

„El face parte din grupul acela, grupul de experiență, un jucător care are experiență internațională la nivelul cel mai mare, a jucat pentru echipa națională, experiență internațională, așa cum au și ceilalți băieți”, a spus Hagi. Selecționerul a precizat că lista finală urma să fie anunțată vineri: „Veți vedea vineri lista care o să fie și dacă e în lista asta, înseamnă că avem încredere în el și în toți cei care sunt pe listă că ne pot ajuta, că ne pot face să câștigăm meciurile”.

Gheorghe Hagi a vorbit și despre decizia UEFA de a desemna Bucureștiul și Arena Națională drept gazde ale finalei Europa League din 2028.

Comitetul Executiv al UEFA a luat decizia marți, 15 septembrie. Arena Națională va găzdui astfel pentru a doua oară o finală a competiției, după cea din 2012.

Hagi a spus că ar fi un lucru important ca o echipă românească să ajungă să joace finala pe teren propriu.

„Ar fi extraordinar. Ar fi extraordinar să avem acest lucru, dar important e că România a câștigat lucrul ăsta, organizarea finalei. E un lucru benefic pentru noi din toate punctele de vedere, atât ca imagine, după aceea și fotbalistic. Eu cred că sunt foarte multe avantaje, pentru că echipele românești ar putea să spere la acest lucru și să încerce”, a declarat selecționerul.

România debutează în Liga Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia. Urmează trei partide în interval de zece zile.

25 septembrie: Suedia – România, Strawberry Arena 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, Arena Națională, fără spectatori 2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy 5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională

Pentru cele patru meciuri, Hagi a anunțat pe 6 septembrie un lot preliminar extins format din 48 de jucători. Lista este împărțită pe posturi.

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 5/0).

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru Pașcanu (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Raul Opruț (Dinamo, 5/0).

Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei Mărginean (Dinamo, 0/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 8/0), David Matei (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin Grameni (FC Rapid 1923, 0/0).

Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), David Miculescu (FCSB, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis Drăguș (FCSB, 28/7), Louis Munteanu (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 9/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 45/6), Alexandru Musi (Dinamo, 0/0).