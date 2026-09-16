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Rebelii houthi susțin că au doborât un avion saudit F-15. Arabia Saudită acuză un atac cu dronă la Mecca

Rebelii houthi susțin că au doborât un avion saudit F-15. Arabia Saudită acuză un atac cu dronă la MeccaSursa Foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Rebelii houthi pro-iranieni din Yemen au afirmat miercuri că au doborât un avion de vânătoare saudit F-15 în provincia Marib, susținând că aparatul a fost lovit cu o rachetă sol-aer de fabricație locală. Afirmația nu a fost confirmată de autoritățile saudite, relatează AFP.

Purtătorul de cuvânt militar al grupării houthi, Yahya Saree, a declarat că rebelii au doborât avionul în timp ce acesta „efectua operațiuni ostile în spațiul aerian al provinciei Marib”. Potrivit acestuia, aparatul ar fi fost lovit de „o rachetă sol-aer de fabricație locală”.

Rebelii Houthi au publicat imagini despre care spun că arată avionul

Ulterior, gruparea a difuzat o înregistrare video despre care susține că prezintă momentul în care avionul este doborât. În imaginile publicate pe rețelele sociale apare carcasa în flăcări a unui avion, într-o zonă deșertică. Într-o altă secvență, combatanți houthi pozează în apropierea unei bucăți a aparatului, pe care se poate observa un drapel saudit.

Houthi

Houthi. Sursa foto: captură video

Nu există, din informațiile disponibile, o confirmare independentă a faptului că imaginile prezintă un avion F-15 saudit doborât în provincia Marib.

Houthi acuză Arabia Saudită de sute de lovituri aeriene

Houthi, grupare susținută de Iran, desfășoară atacuri împotriva Arabiei Saudite, care sprijină forțele guvernamentale yemenite, după reluarea ostilităților în Yemen în luna iulie. Yahya Saree a afirmat că aviația saudită a efectuat aproximativ 450 de lovituri aeriene în Yemen în această săptămână.

Riadul a acuzat, la rândul său, mișcarea houthi că ar fi efectuat miercuri un atac cu dronă asupra orașului sfânt Mecca. Gruparea houthi a respins acuzația. „Operațiunile noastre vizează instalațiile petroliere și bazele militare, care sunt departe de locurile sacre”, a declarat Saree.

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