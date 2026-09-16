Rebelii houthi pro-iranieni din Yemen au afirmat miercuri că au doborât un avion de vânătoare saudit F-15 în provincia Marib, susținând că aparatul a fost lovit cu o rachetă sol-aer de fabricație locală. Afirmația nu a fost confirmată de autoritățile saudite, relatează AFP.

Purtătorul de cuvânt militar al grupării houthi, Yahya Saree, a declarat că rebelii au doborât avionul în timp ce acesta „efectua operațiuni ostile în spațiul aerian al provinciei Marib”. Potrivit acestuia, aparatul ar fi fost lovit de „o rachetă sol-aer de fabricație locală”.

Ulterior, gruparea a difuzat o înregistrare video despre care susține că prezintă momentul în care avionul este doborât. În imaginile publicate pe rețelele sociale apare carcasa în flăcări a unui avion, într-o zonă deșertică. Într-o altă secvență, combatanți houthi pozează în apropierea unei bucăți a aparatului, pe care se poate observa un drapel saudit.

Nu există, din informațiile disponibile, o confirmare independentă a faptului că imaginile prezintă un avion F-15 saudit doborât în provincia Marib.

Houthi, grupare susținută de Iran, desfășoară atacuri împotriva Arabiei Saudite, care sprijină forțele guvernamentale yemenite, după reluarea ostilităților în Yemen în luna iulie. Yahya Saree a afirmat că aviația saudită a efectuat aproximativ 450 de lovituri aeriene în Yemen în această săptămână.

Riadul a acuzat, la rândul său, mișcarea houthi că ar fi efectuat miercuri un atac cu dronă asupra orașului sfânt Mecca. Gruparea houthi a respins acuzația. „Operațiunile noastre vizează instalațiile petroliere și bazele militare, care sunt departe de locurile sacre”, a declarat Saree.