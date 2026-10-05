Guvernul din Yemen recunoscut internațional a anunțat duminică, 4 octombrie 2026, lansarea unei ample operațiuni militare pentru recucerirea teritoriilor controlate de teroriștii houthi, susținuți de Iran, potrivit Reuters.

Ofensiva are loc după ce teroriștii au făcut noi progrese pe teren și au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante căi maritime de acces la Marea Roșie.

Președintele Consiliului Prezidențial de Conducere al Yemenului, Rashad al-Alimi, a declarat că forțele guvernamentale vor continua operațiunile până la recucerirea teritoriilor controlate de houthi.

În același timp, teroriștii au susținut că au atacat cu rachete balistice și drone obiective din Arabia Saudită, inclusiv instalații ale companiei Aramco. Informațiile privind aceste atacuri nu au fost confirmate imediat de autoritățile saudite.

Ofensiva anunțată de guvernul de la Aden vine după o perioadă în care teroriștii houthi au preluat inițiativa militară și au obținut câștiguri importante.

Houthii, cunoscuți oficial sub numele de Ansar Allah, controlează capitala Sanaa și zone întinse din nord-vestul Yemenului, regiune în care trăiește cea mai mare parte a populației țării. Gruparea a preluat controlul asupra capitalei în 2014.

Potrivit Reuters, teroriștii au lansat luna trecută o ofensivă surpriză și au ocupat strâmtoarea Bab el-Mandeb, precum și aproximativ 150 de kilometri de coastă la Marea Roșie.

Controlul acestei zone oferă grupării o poziție strategică asupra unei rute maritime importante pentru transportul internațional.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb face legătura între Marea Roșie și Golful Aden și reprezintă un punct important pe ruta maritimă dintre Asia și Europa.

Importanța sa strategică a crescut în 2026, pe fondul conflictului regional și al dificultăților de navigație prin alte rute maritime din Orientul Mijlociu.

Preluarea controlului asupra strâmtorii de către houthi a modificat situația militară din Yemen și a creat o nouă presiune asupra transportului maritim internațional.

În ultimele 48 de ore, forțele houthi au avansat și în apropierea orașului Taiz, potrivit unor surse militare. Teroriștii au ocupat poziții strategice pe dealurile din zonă și au înaintat către ultima rută care leagă Taiz de Aden.

Controlul drumului dintre Taiz și Aden ar putea duce la izolarea orașului Taiz, al treilea oraș ca mărime din Yemen.

Orașul are o importanță strategică și politică, fiind totodată locuit de sute de mii de civili. Mii de militari ai guvernului yemenit sunt staționați în zonă.

Rashad al-Alimi provine din regiunea Taiz, iar o eventuală încercuire a orașului ar reprezenta o nouă problemă pentru autoritățile susținute de Arabia Saudită.

Situația umanitară este deja dificilă. Programul Alimentar Mondial a avertizat săptămâna trecută că, în anumite zone ale Yemenului, trei din patru familii se confruntă cu lipsa hranei ca urmare a intensificării luptelor. Zeci de mii de persoane au fost strămutate, iar aprovizionarea a milioane de oameni a fost afectată.

În timp ce guvernul yemenit anunța lansarea contraofensivei, teroriștii houthi au afirmat că au lansat rachete balistice și drone asupra unor obiective din Arabia Saudită.

Printre țintele indicate de grupare s-au aflat instalații ale companiei petroliere Saudi Aramco din Riyadh și din zona Khurais.

Houthii au susținut că atacurile au provocat incendii de amploare și au reprezentat un răspuns la aproximativ 50 de atacuri aeriene și cu rachete efectuate de forțele conduse de Arabia Saudită în Yemen în ultimele 12 ore.

Arabia Saudită nu a confirmat imediat informațiile privind atacurile asupra teritoriului său.

Arabia Saudită susține guvernul din Yemen în conflictul cu teroriștii houthi. Riyadh a intervenit militar în războiul civil din Yemen în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, însă operațiunile nu au dus la înfrângerea grupării.

Statele Unite oferă în prezent sprijin de informații pentru operațiunile saudite din Yemen, potrivit unor oficiali regionali și occidentali citați de Reuters. Alte state regionale și europene furnizează în principal sprijin militar defensiv Arabiei Saudite.

Rashad al-Alimi a afirmat că decizia de a începe contraofensiva a fost luată după epuizarea posibilităților de reducere a tensiunilor. Liderul yemenit a mulțumit Arabiei Saudite pentru sprijin și a cerut aliaților regionali și partenerilor internaționali să susțină forțele și instituțiile Consiliului Prezidențial de Conducere.

Escaladarea din Yemen are loc într-un context regional deja tensionat. Houthii au devenit un actor important în conflictul din Orientul Mijlociu, iar controlul asupra unor zone de la Marea Roșie le oferă posibilitatea de a influența una dintre principalele rute comerciale maritime.

Yemenul este implicat într-un conflict intern de mai bine de un deceniu. În 2022, părțile au ajuns la un armistițiu care s-a menținut în mare parte până în acest an.

Potrivit Reuters, intensificarea actuală a conflictului a venit pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Houthii au reluat atacurile cu rachete și drone, iar conflictul s-a extins dincolo de granițele Yemenului.