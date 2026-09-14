Lumea se reașază sub ochii noștri într-un ritm amețitor, iar România se află fix pe falia unor seisme strategice majore. Astăzi, de la ora 12:00, în cadrul podcastului „Hai România”, fostul ministru al Afacerilor Externe, Adrian Severin, disecă alături de jurnalistul Dan Andronic noile axe de putere globală și impactul lor direct asupra securității și economiei naționale.

Într-o analiză eliberată de discursul politic corect, ediția de astăzi abordează marile dosare internaționale care redesenează harta influenței mondiale și modul în care deciziile luate la mii de kilometri distanță ne afectează direct.

În timp ce Occidentul este concentrat pe Ucraina, axa Estului își consolidează rândurile. Reuniunea BRICS nu mai este doar un simplu forum de discuții economice, ci o platformă asumată pentru dedolarizare și contracarare a hegemoniei occidentale. Podcastul de astăzi va explora modul în care extinderea BRICS și atragerea unor actori majori din Orientul Mijlociu și Asia schimbă regulile jocului economic global și ce înseamnă această izolare a Occidentului pentru o țară de graniță precum România.

Odată cu topirea ghețarilor, regiunea arctică a devenit noul El Dorado geostrategic, oferind acces la resurse naturale neexploatate și deschizând rute maritime mult mai scurte între Asia și Europa. Discuția din studioul „Hai România” va atinge tensiunile de la Summitul Arctic, o cursă tăcută, dar feroce, în care Rusia, China și Statele Unite își dispută deja controlul militar și comercial asupra zonei polare.

Un alt punct critic al analizei este efectul de domino generat de instabilitatea din Orientul Mijlociu. Atacurile continue ale rebelilor Houthi în Marea Roșie și conflictul din Yemen au strangulat una dintre cele mai importante artere comerciale ale lumii: strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Ocolirea rutei prin Capul Bunei Speranțe adaugă săptămâni de întârziere și costuri logistice masive. Cum se traduc aceste blocaje în creșterea prețurilor la pompă și pe rafturile magazinelor din România.

Dependența energetică și comercială a continentului european în fața unui război asimetric pe care coalițiile internaționale par incapabile să îl oprească rapid.

Emisiunea va fi transmisă live, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube „Hai România” și pe pagina de Facebook a Evenimentului Zilei. Așteptăm comentariile și întrebările dumneavoastră în direct, într-o ediție care promite să pună reflectorul pe realitățile geopolitice incomode ale momentului.