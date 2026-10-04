Cei care călătoresc în Uniunea Europeană ar putea transporta în avion gratuit un bagaj de cabină cu o greutate de până la 7 kilograme. Măsura face parte din noile norme privind drepturile pasagerilor, convenite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, care ar urma să se aplice de la 23 octombrie 2027.

Regulile au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 2 octombrie și vizează atât condițiile de transport al bagajelor, cât și transparența tarifelor practicate de companiile aeriene, potrivit The Independent.

Potrivit noilor prevederi, călătorii vor putea transporta gratuit un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac, care să încapă sub scaunul din față, dar și un bagaj de cabină cu o greutate de cel mult 7 kilograme.

Bagajul suplimentar va putea avea dimensiuni totale de maximum 100 de centimetri, în timp ce obiectul personal va trebui să respecte limita de 40 × 30 × 15 centimetri.

Acest bagaj „fără cost suplimentar” va putea fi transportat în funcție de spațiul disponibil în cabina aeronavei, astfel că acceptarea sa va depinde de capacitatea de depozitare a avionului.

O altă schimbare importantă vizează modul în care operatorii aerieni prezintă tarifele. Companiile vor trebui să includă bagajul de cabină în prețul afișat inițial, astfel încât pasagerii să poată compara mai ușor costul real al călătoriilor.

Totuși, operatorii vor putea comercializa și bilete mai ieftine, fără bagaj de cabină, pentru persoanele care aleg să călătorească doar cu un obiect personal.

Noile prevederi sunt programate să intre în vigoare la 23 octombrie 2027. Până la acea dată, pasagerii vor trebui să respecte în continuare regulile și tarifele stabilite de fiecare companie aeriană.

Noile norme europene nu vor fi aplicate automat curselor către sau dinspre Marea Britanie, care nu mai face parte din Uniunea Europeană. În cazul unor astfel de zboruri, pasagerii ar putea fi nevoiți să plătească în continuare pentru bagajul de cabină.

Condițiile vor depinde de ruta aleasă și de legislația aplicabilă fiecărei curse.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmărește să sporească transparența tarifelor aeriene și să reducă situațiile în care pasagerii se confruntă cu taxe suplimentare pentru transportul bagajelor.