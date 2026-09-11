Surse militare și martori spun că teroriștii houthii din Yemen, susținuți de regimul islamist din Iran, au ocupat orașul portuar strategic Mokha de la Marea Roșie de la forțele proguvernamentale susținute de Arabia Saudită, potrivit BBC.

Capturarea portului Mokha aduce gruparea teroristă la doar 75 de kilometri distanță de strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta sudică către o rută comercială care leagă Asia de Europa.

Teroriștii houthii susțin că nu reprezintă nicio amenințare pentru transportul maritim internațional, dar și-au reiterat amenințarea de a viza nave din Arabia Saudită, care s-a bazat pe Marea Roșie pentru exporturile de petrol de când războiul dintre SUA și Israel a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz.

Escaladarea conflictului dintre houthii, guvernul Yemenului și Arabia Saudită a contribuit la o creștere a prețurilor petrolului.

Se pare că sute de oameni au fost uciși și mii de persoane au fost strămutate de când teroriștii houthii au lansat o ofensivă în sud-vest acum o săptămână.

O coaliție condusă de saudiți a efectuat, de asemenea, atacuri aeriene asupra zonelor controlate de houthi din vestul Yemenului, în sprijinul forțelor proguvernamentale, iar teroriștii au lansat rachete și drone asupra orașelor și instalațiilor petroliere din sudul Arabiei Saudite.

Locuitorii din Mokha au declarat că houthi au intrat în oraș după ciocniri aprige cu forțele proguvernamentale de miercuri noaptea, determinând multe familii să-și părăsească locuințele.

„Preluarea a avut loc fără avertisment. Panica s-a răspândit în toată zona, forțând oamenii să fugă în mijlocul unor scene tulburătoare cu răniți zăcând pe străzi, fără ca nimeni să-i ajute”, a declarat un bărbat pentru programul BBC Arabic.

Un alt bărbat a spus că teroriștii houthi patrulau străzile din Mokha joi, în timp ce birourile guvernamentale și magazinele erau închise.

„În acest moment, nu știm ce va face Ansar Allah”, a adăugat el, folosind numele oficial al grupării teroriste pro-iraniene. „Toată lumea se teme pentru siguranța sa.”

Multe familii strămutate se îndreaptă spre est, spre orașul Aden, unde își au sediul Consiliul Prezidențial de Conducere și guvernul Yemenului, recunoscute la nivel internațional.

„Am fugit cu copiii noștri și am continuat să alergăm. Nu avem așternuturi, nu avem casă, nimic cu noi. Totul a fost distrus în decurs de o oră. Nici măcar nu ne-au dat o șansă sau nu ne-au avertizat dinainte”, a declarat o femeie pentru BBC Arabic.

„Suntem femei fără mijloace de apărare și avem copii nevinovați cu noi.”

Nu a existat nicio confirmare imediată a capturării Mokha de către Houthi. Însă Consiliul Politic Suprem al grupării a declarat joi într-un comunicat că ciocnirile „au încetat în districtele de pe coasta de vest după eliminarea mobilizărilor inamice saudite”, potrivit postului de televiziune Al Masirah, condus de teroriștii houthi.

Tarek Salah, liderul Forțelor Naționale de Rezistență proguvernamentale, a declarat, de asemenea, că și-a mutat centrul de comandă de pe coasta de vest într-un „loc sigur”.

El a adăugat că forțele sale au plătit „un preț greu în ultimele zile în fața unei ofensive houthi planificate și susținute de Iran”.

O sursă militară yemenită a declarat agenției de știri AFP că houthi au ocupat și insula Zuqar din Marea Roșie, la aproximativ 80 km nord-vest de Mokha, după ce au lansat un atac cu rachete și unul terestru folosind ambarcațiuni.

Între timp, șeful Consiliului Prezidențial de Conducere, Rashad al-Alimi, a îndemnat statele arabe și alte țări să ajute la protejarea coastelor Yemenului și la restabilirea controlului statului.

Consiliul Politic Suprem al teroriștilor susținuți de regimul din Iran și-a afirmat „dreptul de a apăra suveranitatea și apele teritoriale [ale Yemenului], asigurând în același timp comunitatea internațională că navigația în Marea Roșie rămâne sigură”, dar embargoul asupra navelor saudite rămâne în vigoare.

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de saudiți, formată din statele arabe care luptă în Yemen, a declarat miercuri seară că aceasta va răspunde unei serii de atacuri cu rachete și drone ale teroriștilor asupra orașelor Khamis Mushait, Abha și Jazan din sud-vestul Arabiei Saudite.

Marți, houthii au lansat zeci de drone și rachete asupra sudului Arabiei Saudite, rănind 73 de civili și provocând incendii la mai multe instalații petroliere, ceea ce a dus la o oprire temporară a operațiunilor, potrivit autorităților saudite.

Gruparea pro-iraniană a declarat că se răzbună pentru zeci de atacuri aeriene saudite asupra teritoriului pe care îl controlează din ultimele zile, inclusiv unul asupra unei închisori din orașul Hazm din provincia Jawf, luni, despre care au spus că a ucis cel puțin 23 de civili.

Coaliția condusă de saudiți a susținut guvernul Yemenului împotriva teroriștilor houthi în războiul civil devastator din țară timp de mai bine de un deceniu.

Un armistițiu informal, vechi de patru ani, a început să se destrame în iulie, când gruparea susținută de regimul de la teheran a anunțat un „embargo maritim” împotriva Arabiei Saudite și a început atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor, instalațiilor petroliere și petrolierelor saudite din Marea Roșie.