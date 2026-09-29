Un videoclip tulburător publicat de IDF arată un terorist Hamas folosind un copil mic drept scut uman pentru a transfera arme într-o locuință civilă din Gaza în timpul operațiunilor israeliene în teritoriu.

Imaginea aeriană, surprinsă de o dronă israeliană, a fost distribuită de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) pentru a arăta metodele pe care grupul terorist palestinian le folosește pentru a preveni atacurile aeriene israeliene.

În videoclip, băiatul este văzut luptându-se sub greutatea unei puști mari, la un moment dat clătinându-se ca și cum ar fi pe cale să se prăbușească, în timp ce un terorist palestinian îl îndrumă pe stradă.

Se pare că videoclipul a fost filmat duminică în timpul operațiunilor israeliene din centrul Gazei.

„Teroristul l-a exploatat pe copil, folosindu-l drept scut uman pentru a transfera armele, în încercarea de a împiedica IDF să atace și să le zădărnicească transferul”, a declarat IDF într-un comunicat.

„După identificarea prezenței unui copil, IDF s-a abținut de la efectuarea oricăror atacuri împotriva teroristului”, a continuat armata israeliană.

IDF a descris incidentul ca fiind un alt exemplu de „exploatare sistematică a copiilor de către organizații teroriste în scopuri teroriste, încălcând dreptul internațional”.

IDF a arătat că gruparea teroristă palestiniană Hamas folosește sistematic populația civilă din Gaza, în special copiii, drept scuturi umane, plasând, de asemenea, arme, centre de comandă și lansatoare de rachete în imediata apropiere a școlilor și a zonelor rezidențiale, fie pentru a descuraja atacurile israeliene, fie pentru a genera condamnări internaționale dacă civilii sunt răniți.

Grupul terorist susținut de dictatura islamistă din Iran a negat întotdeauna acest lucru, susținând că, deoarece Gaza este unul dintre cele mai dens populate locuri de pe Pământ, activitățile militare au loc în mod natural în apropierea zonelor populate.

Conducerea teroriștilor Hamas a susținut, de asemenea, că obligația legală de a proteja civilii și copiii ar reveni Israelului, în calitate de „putere ocupantă” a Fâșiei Gaza, în urma războiului antiterorist declanșat după măcelul comis de palestinieni pe 7 octombrie 2023.