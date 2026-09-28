Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită secretă la Abu Dhabi, unde a avut o întrevedere directă cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Întâlnirea dintre cei doi lideri s-a desfășurat duminică și a durat în jur de o oră, conform AP.

Informațiile despre această deplasare au fost confirmate de două surse de încredere pentru sursa citată, care au precizat că evenimentul nu a fost făcut public anterior.

În centrul convorbirilor s-ar fi aflat controversa referitoare la un posibil avertisment lansat înainte de evenimentele tragice din toamna anului 2023. Conform unei surse care deține informații directe despre discuții, Benjamin Netanyahu i-ar fi solicitat liderului din Abu Dhabi să nege public informația potrivit căreia l-ar fi alertat în legătură cu acțiunile Hamas.

Subiectul a fost adus în atenția opiniei publice la începutul acestei luni de către cotidianul israelian Haaretz. Publicația a susținut că președintele Emiratelor Arabe Unite l-a avertizat pe premierul israelian, cu zece zile înainte de atacul din 7 octombrie 2023, că gruparea Hamas pregătea o operațiune militară de amploare.

Biroul premierului israelian a respins inițial aceste afirmații, iar după ce detaliile despre vizita secretă au fost făcute publice, instituția nu a oferit un nou punct de vedere.

Ministerul de Externe al EAU a evitat să facă declarații directe despre existența întrevederii. Cu toate acestea, reprezentanții instituției au transmis un mesaj clar cu privire la relația dintre cele două state. Oficialii au adăugat că Emiratele Arabe Unite împărtășesc „toate informațiile relevante” cu partenerii lor.

Atacul declanșat la 7 octombrie 2023 a dus la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, soldându-se cu aproximativ 1.200 de morți în Israel, în mare parte civili, și aproximativ 250 de persoane luate ostatice.

Presupusul avertisment primit de Netanyahu a redeschis dezbaterile privind modul în care autoritățile de la Ierusalim au evaluat semnalele de alarmă. Tensiunea politică este accentuată de apropierea alegerilor parlamentare din Israel, unde actualul premier încearcă să își asigure susținerea pentru a forma din nou guvernul și pentru a prelua al șaptelea mandat la conducerea țării. Scrutinul reprezintă primul test electoral important de la începutul conflictului.

Israelul și Emiratele Arabe Unite au oficializat legăturile diplomatice în anul 2020, prin intermediul Acordurilor Abraham, un proiect facilitat de administrația americană condusă de Donald Trump și semnat la Casa Albă la 15 septembrie 2020.

Prin acest demers, Emiratele au devenit unul dintre puținele state din lumea arabă care au normalizat raporturile cu Israelul. În ciuda izbucnirii războiului din Gaza, canalele diplomatice și de comunicare dintre Ierusalim și Abu Dhabi au rămas funcționale.