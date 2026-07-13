Liderul teroriștilor Hamas a luat în calcul un atac nuclear în Gaza

Yahya Sinwar, creierul atacului teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023 credea că Israelul ar putea răspunde la invazie prin utilizarea armelor nucleare împotriva Fâșiei Gaza, arată un nou document scris de acesta de mână, pe 24 august 2022, dezvăluit publicului luni de Institutul Amit de Cercetare a Terorismului și Informații.

Acest ultim document a fost dezvăluit de Institutul Amit de Cercetare a Terorismului și Informațiilor ca parte a unei serii continue de dezvăluiri ale documentelor teroriștilor Hamas capturate de IDF în timpul operațiunilor sale din Gaza.

Documentele anterioare dezvăluite de Institutul Amit sau de IDF în octombrie 2025 sau mai devreme au fost, de asemenea, scrise de Sinwar și au abordat subiecte similare, unul chiar fiind scris în aceeași zi, dar acest document abordează cel mai în profunzime scenariul armelor nucleare.

Într-un document care se suprapune, Yahya Sinwar a avertizat că fereastra de oportunitate pentru obținerea efectului surpriză al invaziei era de șase până la zece ore, timp în care capacitatea Israelului de a lansa o contraofensivă trebuia împiedicată.

Sinwar a adăugat apoi în documentul dezvăluit în prezent că Israelul ar fi, în orice caz, dispus să ofere un răspuns puternic și nu a exclus posibilitatea ca acesta să utilizeze arme nucleare.

„Plan de apărare: Inamicul nu va ezita să folosească toate mijloacele și armele de care dispune, nu doar prin atac, ci și prin alte mijloace”, a scris Sinwar în document. „Ar putea chiar folosi o bombă nucleară. Dar mai întâi va fi surprins de atac și va cădea în haos. Ca măsură de precauție suplimentară, ar trebui organizată o operațiune populară pentru a se întoarce în sate și a le reocupa simbolic. Această campanie este o bătălie pe viață și pe moarte, și va exista viață, cu ajutorul lui Allah.”

În ciuda îngrijorării sale că utilizarea armelor nucleare de către Israel ca răspuns la o invazie reprezenta un risc real, „el nu și-a abandonat viziunea mesianică și a subliniat că ar fi o «bătălie pe viață și pe moarte», chiar dacă prețul ar fi distrugerea Fâșiei Gaza”, a scris Institutul Amit.

Noul document discuta, de asemenea, o forță de invazie de până la 10.000 de luptători Hamas pentru peste 200 de comunități israeliene și avanposturi IDF, în timp ce versiunile ulterioare ale planului și invazia propriu-zisă au implicat aproximativ 2.000 de teroriști Hamas în primul val, un număr similar în al doilea val și un număr suplimentar dezorganizat de aproximativ 1.600 de locuitori neantrenați din Gaza în al treilea val, pentru un total de aproximativ 5.600 de invadatori.

Pe 18 iunie, noi documente interne secrete ale teroriștilor Hamas, pe care serviciile de informații IDF le furnizaseră Institutului Amit, au fost furnizate exclusiv către The Jerusalem Post.

O analiză realizată de centrul Amit a inclus șase documente consultate de Post, care arată progresul planurilor secrete ale Hamas din 2022-2023 de a înșela sistematic Israelul până la automulțumire, astfel încât să surprindă IDF în timpul invaziei din 7 octombrie 2023.

Deși se știu deja multe despre înșelăciunea Hamas, aceste documente originale nu fuseseră vizualizate anterior de public și au dezvăluit o varietate de noi elemente de culoare în puzzle-ul strategiei și tacticilor grupării terorister.

Un document era din 13 septembrie 2022 și se intitula „Construirea unui plan strategic de înșelăciune care va sta la baza unui atac surpriză al Hamas asupra Israelului”.