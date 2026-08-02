Un atac armat de o violență extremă a zguduit statul american Idaho în cursul zilei de sâmbătă. Incidentul s-a petrecut în localitatea Twin Falls, în incinta unui restaurant In-N-Out Burger situat într-o zonă comercială deosebit de aglomerată. Bilanțul provizoriu indică trei persoane decedate și alte șapte rănite, conform informațiilor oferite de oficialii locali și transmise de agenția Xinhua.

Membrii echipajelor de prim ajutor sosiți la fața locului au preluat persoanele rănite și le-au transportat de urgență laspital pentru îngrijiri medicale.

„Unii dintre răniţi se află în stare critică”, a declarat Joshua Palmer, coordonator al comunicării pentru oraşul Twin Falls.

Identitatea celor afectați de atac nu a fost încă divulgată. Autoritățile au precizat că nu pot furniza date privind numele sau vârsta victimelor până când toate familiile acestora nu vor fi notificate oficial.

Oamenii legii au declanșat o operațiune amplă imediat după primirea primului apel la numărul de urgență. În cadrul căutărilor desfășurate în zonă, polițiștii au depistat trupul neînsuflețit al presupusului autor. „Poliţia a descoperit trupul suspectului într-o zonă din apropierea restaurantului”, a adăugat Joshua Palmer.

Până în acest moment, anchetatorii nu au clarificat dacă bărbatul găsit mort este inclus în numărul total al celor trei persoane ucise anunțat inițial.

Poliția locală desfășoară cercetări ample pentru a reconstitui toate detaliile evenimentului tragic și pentru a stabili exact ce l-a determinat pe atacator să deschidă focul.

Șeful poliției din Twin Falls, Matthew Hicks, a declarat într-o conferință de presă că „poliţia crede că ameninţarea pentru comunitate s-a încheiat.”

În paralel, anchetatorii lucrează la identificarea certă a suspectului și la determinarea motivelor din spatele acestei acțiuni violente.

Atacul armat a izbucnit în jurul orei locale 14:00, într-un moment în care zona în care se află restaurantul In-N-Out Burger era extrem de frecventată de cetățeni.

„Sute de persoane se aflau în zonă la momentul atacului”, a menționat reprezentantul orașului, Joshua Palmer. Martorii prezenți la fața locului au trecut prin momente de groază în timp ce încercau să se adăpostească din calea gloanțelor. Anchetatorii continuă audierea celor care au asistat la tragic eveniment pentru a stabili cu precizie dinamica atacului.