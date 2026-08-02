Campionul olimpic David Popovici se numără printre principalele vedete ale Campionatelor Europene de natație de la Paris, competiție care a debutat în acest weekend. Înotătorul român va încerca să își confirme încă o dată statutul de lider mondial în probele sale de suflet, cele de 100 metri și 200 metri liber.

Întrecerile din bazin sunt programate în perioada 10-16 august. Popovici revine astfel în orașul unde, în urmă cu doi ani, a reușit o performanță istorică pentru sportul românesc, cucerind medalia de aur la 200 metri liber și pe cea de bronz în proba de 100 metri liber. Sportivul român mărturisea în această primăvară că așteaptă cu nerăbdare revenirea în capitala Franței, menționând că întreaga sa pregătire din acest sezon a fost calibrată special pentru întrecerile continentale.

Conform calendarului oficial anunțat de organizatorii Campionatelor Europene, finala probei de 100 metri liber va avea loc pe data de 12 august. De asemenea, lupta decisivă pentru podiumul probei de 200 metri liber este programată pe 14 august.

Un punct cheie în pregătirea românului pentru competiția din Franța l-a reprezentat stagiul comun de antrenament desfășurat la Complexul Olimpic de la Otopeni. Popovici s-a pregătit cot la cot cu chinezul Pan Zhanle, campion olimpic și deținătorul recordului mondial la 100 metri liber.

„Nu am avut niciodată, sincer, un partener de antrenament atât de rapid, pe care să îl pot urmări și care să mă poată urmări la acest nivel și la această viteză. Este extraordinar. Eu învăț foarte multe de la el și cred că și el învață multe de la mine”, a declarat David Popovici, într-un podcast realizat de Fares Ksebati de la MySwimPro.

Sportivul din România a subliniat că întrecerea directă din cadrul antrenamentelor reprezintă un stimul puternic pentru amândoi, ajutându-i să își atingă potențialul maxim.

„Dacă eu merg puțin mai repede, el trebuie să meargă puțin mai repede. Dacă el merge puțin mai repede, trebuie să fac și eu același lucru. Nu există nicio șansă să îl las să mă învingă și nici el nu mă va lăsa pe mine. Amândoi avem orgolii mari, dar tocmai asta ne face mai buni. Asta înseamnă sportul și competiția atunci când există fair-play și respect. Ne respectăm foarte mult unul pe celălalt”, a mai spus înotătorul român.

După succesele obținute la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a trecut printr-o schimbare de mentalitate. Perioada de pauză care a urmat competiției supreme l-a ajutat să își reevalueze prioritățile și să redescopere bucuria de a fi în bazin.

„Antrenamentele se simt mult mai bine decât în urmă cu doi ani. Vin la bazin cu zâmbetul pe buze și sunt fericit, lucru care nu se întâmpla înainte. Acum mă pot bucura din nou de proces”, a spus el.

David Popovici deține în prezent un palmares impresionant la nivel continental, având patru medalii de aur la Campionatele Europene. El a dominat probele de 100 metri și 200 metri liber la ultimele două ediții ale competiției, desfășurate la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.