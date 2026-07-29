Departamentul Gironde, din sud-vestul Franței, continuă să fie sub asediul flăcărilor, deși eforturile uriașe ale celor peste 2.750 de pompieri mobilizați în zonă încep să dea rezultate. Apărarea localităților înregistrează progrese.

Prefectura a anunțat marți seară că mai multe focare de incendiu rămân active, dar conținute, însă a atras atenția asupra riscurilor majore aduse de înrăutățirea condițiilor meteorologice.

Conform celui mai recent raport emis de Prefectura Gironde, citata de Le Figaro, marți seară, focarele din zonele Camp de Souge, Grand Crohot și Lanton erau active, dar sub controlul autorităților. Cu toate acestea, Météo-France și oficialii locali au emis avertismente severe pentru ziua de miercuri, marcată de un „fort pic de chaleur”, un val de căldură extremă.

Prognozele indică o creștere a temperaturilor până la maxime cuprinse frecvent între 38°C și 41°C. O scădere semnificativă a umidității atmosferice. Intensificări ale vântului uscat, cu rafale ce pot atinge 40 km/h.

„Miercuri va fi o zi importantă, pe care o vom urmări cu mare atenție, având în vedere temperaturile extreme pe care le vom avea. Nu vom asista la o reizbucnire generalizată pe toată zona afectată, dar trebuie să rămânem foarte vigilenți”, a subliniat locotenent-colonelul Eric Pitault, din cadrul Serviciului Departamental de Incendii și Salvări.

Până în prezent, suprafața arsă în departamentul Gironde este estimată la un nivel record de 42.000 de hectare.

În cursul nopții de marți spre miercuri, situația a rămas tensionată din cauza apariției unor noi focare. În comuna Temple, un nou incendiu a izbucnit, primarul Olivier Halard descriind situația ca fiind „mult mai complicată” în apropierea taberei militare Souge, din cauza reliefului accidentat și a vegetației extrem de uscate. Totuși, edilul a asigurat că locuințele nu sunt deocamdată în pericol.

Comuna Le Porge, focul nu era încă stăpânit târziu în noapte, echipele de intervenție, sprijinite de forțe masive, continuând să lupte pentru a proteja locuințele.

Un alt focar a fost semnalat la limita dintre Landes și Gironde, chiar pe cel mai mare poligon militar de antrenament din Europa („Camp du Poteau”).

Prefectura a asigurat o susținere logistică impresionantă. La Lacanau, peste 1.000 de porții de mâncare au fost servite pompierilor, forțelor militare și jandarmilor, demonstrând amploarea mobilizării.

În mijlocul crizei din Gironde, există și vești pozitive din alte regiuni. În departamentul Var, uriașul incendiu din masivul Gros Bessillon, care a ars 4.500 de hectare și a dus la evacuarea a 5.000 de oameni, a fost declarat „rezolvat” după opt zile de luptă, permițând localnicilor din mai multe localități să se întoarcă acasă.

De asemenea, în regiunea Landes, focul de lângă Biscarrosse a fost de asemenea stabilizat, deși efortul a fost uriaș: peste 110 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările.

În paralel cu eforturile echipelor de salvare, autoritățile acționează dur împotriva celor care declanșează intenționat incendii. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a anunțat că, de la începutul verii, 184 de persoane au fost reținute sub suspiciunea de incendiere.

Un caz bizar a fost raportat recent în Var, unde un individ a fost surprins complet nud în timp ce declanșa un nou focar pe o colină. „Nu vom avea nicio indulgență”, a avertizat ministrul.