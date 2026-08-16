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Incendiu istoric din Belgia, trece granița. Sate evacuate și alertă în Germania

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Incendiu istoric din Belgia, trece granița. Sate evacuate și alertă în GermaniaIncendiu. sursa: CNN
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu masiv de vegetație a devastat rezervația naturală High Fens din estul Belgiei, flăcările arzând necontrolat încă de vineri.

Pompieri din Belgia, susținuți de echipaje din Germania și Luxemburg, alături de armată și fermierii locali, duc o luptă contracronometru pentru a opri extinderea dezastrului.

Situația a impus activarea mecanismelor europene de urgență și evacuarea preventivă a mai multor localități, în timp ce fumul dens amenință regiunile transfrontaliere.

Un dezastru dublu față de recordul din 2011

Conform datelor furnizate de Sistemul European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS), incendiul actual este de peste două ori mai mare decât cel din 2011, care a mistuit aproape 1.400 de hectare.

Duminică, echipele de intervenție și-au concentrat eforturile pe linia frontului care se deplasează periculos spre Germania. Stephanie Ernoux, purtător de cuvânt al administrației regiunii belgiene Valonia, a declarat pentru Reuters că salvatorii speră ca vremea mai rece și mai umedă prognozată să faciliteze limitarea focarelor.

Alertă în Germania

Deși autoritățile din orașul german Monschau, situat foarte aproape de granița cu Belgia, au transmis că flăcările nu ar trebui să ajungă pe teritoriul german, poluarea masivă cu fum reprezintă un risc major.

„S-a decis, prin urmare, să recomandăm locuitorilor din zonele aflate în apropierea graniței să părăsească aceste locații”, se arată într-un comunicat oficial publicat pe site-ul primăriei din Monschau.

Intervenție majoră a Uniunii Europene

În fața amplorii dezastrului, Belgia a solicitat sâmbătă întăriri de urgență la nivel internațional. Răspunsul nu a întârziat să apară: Uniunea Europeană a mobilizat rapid trei elicoptere și două avioane de stingere a incendiilor din diferite state membre, pentru a sprijini operațiunile de la sol.

Autoritățile locale au confirmat duminică faptul că linia defensivă creată pentru a proteja satele evacuate funcționează. Cu toate acestea, rezidenții care și-au părăsit casele sâmbătă au fost avertizați că nu se pot întoarce încă.

„Nicio casă nu a fost afectată în acest stadiu, deși flăcările rămân în apropiere, iar nivelul de fum este semnificativ”, a transmis biroul guvernatorului provinciei Liege într-o actualizare oficială.

Al cincilea val de căldură

Acest focar devastator a izbucnit în contextul în care Belgia, alături de alte țări europene, se confruntă cu al cincilea val de căldură din această vară.

Oamenii de știință atrag atenția că schimbările climatice provocate de activitatea umană au crescut dramatic probabilitatea apariției unor condiții meteorologice extreme, vreme caldă și uscată, care permit incendiilor de vegetație să se extindă mult mai rapid și să ardă pe perioade mai îndelungate.

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