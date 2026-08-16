A fost identificat un mormânt istoric, al tatălui celebrului Rege Midas

Deși legenda sa nu poate concura, poate, cu cea a fiului său, Gordias este faimos pentru fondarea orașului antic Gordion, capitala regatului frigian, și pentru crearea legendarului „Nod Gordian”, tăiat ulterior de Alexandru cel Mare.

Acum, cercetătorii confirmă că masivul mormânt, cunoscut de zeci de ani sub numele de „Tumulul lui Midas”, îi aparține, de fapt, tatălui acestuia, Gordias, scrie ziarul Hurriyet

Cu câteva decenii în urmă, arheologii au scos la lumină un mormânt vechi de 3.200 de ani în centrul Turciei, înconjurat de o movilă uriașă de pământ, denumită și astăzi „Tumulul lui Midas”.

Acesta se află alături de alți 130 de tumuli cunoscuți din districtul Polatlı, dintre care aproape 90 sunt concentrați printre ruinele anticului oraș Gordion.

Deși arheologii au susținut mult timp că mormântul foarte bine conservat ilustrează măiestria civilizației frigiene, experții clarifică acum publicului că acest spațiu funerar a fost construit pentru Gordias.

Potrivit lui Kadim Koç, președintele Fundației Gordion, la momentul excavațiilor din 1957, cercetătorii știau deja că mormântul îi era destinat lui Gordias, dar acest detaliu crucial s-a pierdut în timp.

„Când tumulul a fost excavat în 1957, ziarul Ulus a raportat că mormântul lui Gordias, tatăl lui Midas, a fost găsit, alături de scheletul său”, a explicat Koç. „Cu toate acestea, Midas este o figură atât de faimoasă a antichității încât tatăl său nu a putut avea niciodată prioritate în fața sa. Chiar și astăzi, deși explicăm că este mormântul tatălui, oamenii continuă să îl cunoască drept Tumulul lui Midas datorită personalității pitorești a fiului.”

Mitul grecesc al lui Midas și faimoasa sa lăcomie pentru „atingerea de aur” au umbrit masiv moștenirea istorică a lui Gordias în vremurile moderne.

Dintre zecile de movile funerare antice din zona Gordion, „Tumulul lui Midas” este cel mai mare și a rămas unul dintre cele mai semnificative situri pentru înțelegerea societății frigiene:

Dimensiunile sunt colosale. Movila are o înălțime de peste 50 de metri și se întinde pe o lățime de aproape 300 de metri. Centrul movilei adăpostește o cameră din lemn de aproximativ 6 pe 5 metri. Aceasta a fost construită în principal din grinzi de ienupăr, care au supraviețuit timp de peste trei milenii într-o stare miraculoasă de conservare.

Tumulul a fost excavat pentru prima dată în 1957 de o echipă comună de oameni de știință turci și americani. Aceștia au folosit burghie pentru a localiza camera subterană și, cu ajutorul minerilor locali, au săpat un tunel de peste 80 de metri în interiorul movilei. Totuși, excavațiile timpurii au deteriorat anumite secțiuni ale mormântului și o parte din ofrandele textile aflate în interior.

Bogăția de dovezi descoperite în acest mormânt este rară. În mod normal, materialele naturale, precum lemnul și textilele, se descompun complet înainte ca arheologii să le poată analiza.

Obiectele recuperate demonstrează că poporul frigian era extrem de avansat tehnologic în multiple meserii acum 3.000 de ani. Arhitectura din lemn, păstrarea camerei din ienupăr le-au permis cercetătorilor să analizeze modul în care meșterii frigieni foloseau trunchiuri masive de copaci pentru a crea structuri funerare capabile să reziste mileniilor. Prelucrarea lemnului era un pilon al economiei frigiene.

Mormântul conținea 99 de fibule, adică broșe din bronz, elemente esențiale în portul și obiceiurile funerare frigiene. „Aceasta este patria fibulei. Primele fibule au fost produse aici”, a subliniat Koç. Fragmentele textile recuperate confirmă abilitățile avansate în crearea materialelor vestimentare.

O parte dintre aceste artefacte inestimabile pot fi admirate astăzi la Muzeul Civilizațiilor Anatoliene din Ankara, precum și la Muzeul Gordion.

De la includerea anticului oraș Gordion pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 2023, situl se bucură de o recunoaștere globală nouă. Eforturile arheologice de a debloca secretele regatului frigian, readucând în lumina istoriei figuri precum Gordias, promit să continue și în anii următori.