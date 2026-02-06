Sunt tații moderni mai implicați decât credem? Ce ne spun datele despre rolurile parentale în 2026

Imaginea tatălui distant, preocupat aproape exclusiv de muncă și marginal în viața de zi cu zi a copilului este una dintre cele mai persistente narațiuni sociale ale secolului XX. A fost întărită de realități istorice, de politici publice dezechilibrate și de o cultură care a asociat îngrijirea aproape exclusiv cu maternitatea. Mult timp, acest model a fost nu doar dominant, ci și considerat „natural”.

Însă datele recente, corelate cu observațiile sociologice din ultimii ani, sugerează că această imagine este tot mai puțin reprezentativă pentru realitatea din 2026. Mai mult, atunci când schimbăm cheia de lectură, nu comparând tații de azi cu mamele de azi, ci comparând generații diferite aflate la aceeași etapă de viață, concluziile devin incomode pentru stereotipuri: tații Millennials sunt semnificativ mai implicați decât tații generațiilor anterioare și, în unele privințe, comparabili cu mamele Baby Boomers.

În sociologie, generațiile nu sunt simple etichete, ci repere istorice. Baby Boomers sunt cei născuți aproximativ între 1946 și 1964, iar Millennials între 1981 și 1996. Mamele Baby Boomers și tații Millennials au crescut copii în contexte radical diferite, dar tocmai această diferență face comparația relevantă.

Mamele Baby Boomers au devenit părinți în principal în anii ’70–’80, într-o lume în care:

familia cu un singur venit era normă;

munca domestică era considerată responsabilitate feminină;

implicarea tatălui era apreciată, dar nu așteptată structural;

identitatea masculină era legată mai ales de rolul de furnizor economic.

Tații Millennials cresc copii după 2010, într-un cadru cu totul diferit:

familii cu două venituri;

presiune economică constantă;

costuri ridicate ale vieții;

așteptări sociale crescute privind implicarea paternă;

o redefinire a masculinității care include grija, vulnerabilitatea și prezența emoțională.

Diferența de context este esențială. De aceea, comparația nu este una morală, ci structurală.

Unul dintre cele mai solide seturi de date privind rolurile parentale provine din studiile realizate de Pew Research Center și din American Time Use Survey, care analizează jurnale zilnice de activitate, nu simple declarații de intenție.

Aceste date arată clar că:

tații americani petrec de aproape trei ori mai mult timp cu copiii lor decât tații din anii ’60;

timpul alocat de tații Millennials pentru îngrijirea copiilor este comparabil, ca volum, cu cel al mamelor Baby Boomers la aceeași vârstă;

implicarea nu mai este limitată la „joacă”, ci include îngrijire de bază, teme, programări medicale, activități educaționale și prezență emoțională.

Un sondaj realizat de ZERO TO THREE și Bezos Family Foundation indică faptul că peste 85% dintre tații Millennials consideră parentingul o parte centrală a identității lor, procent apropiat de cel înregistrat în rândul mamelor. Aproape 60% dintre tați declară explicit că își doresc să fie mai implicați decât au fost propriii lor părinți, un indicator al unei schimbări de mentalitate, nu doar de comportament.

Pentru că schimbările reale sunt mai rapide decât schimbările simbolice. Cultura populară, publicitatea și discursul public operează adesea cu imagini întârziate: tatăl incompetent domestic, stângaci emoțional, „ajutor” în propria familie. Aceste reprezentări persistă pentru că sunt recognoscibile și ușor de transmis.

În realitate, implicarea taților moderni nu mai este spectaculoasă, ci cotidiană: dus copilul la grădiniță, stat nopți întregi cu copilul bolnav, împărțit sarcinile domestice, ajustat programul de lucru. Tocmai această normalizare face implicarea mai puțin vizibilă public, dar mult mai prezentă în viața reală.

Poate cea mai profundă schimbare nu este cantitativă, ci calitativă. Paternitatea nu mai este definită exclusiv prin autoritate și disciplină, ci prin:

atașament;

disponibilitate emoțională;

comunicare;

co-reglare emoțională.

Tații Millennials sunt mai dispuși să vorbească despre emoții, să recunoască vulnerabilitatea și să se implice activ în viața afectivă a copiilor. Studiile din psihologia dezvoltării arată că acest tip de implicare are efecte pozitive asupra siguranței emoționale și dezvoltării cognitive a copilului.

Această transformare vine însă și cu presiuni noi: anxietate de performanță parentală, conflict între carieră și familie, sentimentul de insuficiență. Tatăl modern nu mai este absent, dar este adesea epuizat.

Deși cele mai detaliate date cantitative provin din SUA, tendința de creștere a implicării paterne este vizibilă și în România, în special în marile centre urbane. Sociologul Antonio Amuza observă că schimbarea este strâns legată de mediul economic și de tipul de angajator: „În orașele mari, București, Cluj, Iași, acolo unde există mari angajatori, vedem că aceste trenduri iau amploare și în țara noastră. Bineînțeles, țara este în continuare împărțită în două între mediile de rezidență urban–rural, mai ales că în zona rurală există un soi de conservatorism.”

În mediul urban, mai ales în rândul familiilor tinere, educate, cu acces la joburi flexibile sau la companii multinaționale, implicarea taților în îngrijirea zilnică a copiilor devine tot mai frecventă și social acceptată. Tații duc copiii la grădiniță, participă la ședințe cu educatorii, își iau zile libere pentru problemele copiilor și împart responsabilitățile domestice.

În mediul rural sau în orașele mici, modelul tradițional rămâne dominant: tatăl furnizor, mama principal îngrijitor. Astfel, România reproduce trendul global, dar fragmentat, reflectând propriile sale clivaje sociale și culturale.

Ce nu spun cifrele triumfalist

Progresul este real, dar incomplet. Majoritatea studiilor arată că mamele continuă să ducă o povară mentală mai mare: planificare, anticipare, coordonare. Implicarea taților este mai ridicată în mediile urbane și în rândul claselor educate. Politicile publice, inclusiv concediul paternal, rămân limitate în multe țări, inclusiv în România.

Dar a ignora progresul înseamnă a rămâne prizonierii unei imagini depășite. Mai grav, înseamnă a invalida eforturile reale ale unei generații de tați care încearcă să construiască un alt model de paternitate.

Generația Z (născuți aproximativ între 1997 și 2012) abia începe să intre în rolul parental. Cei mai mulți tați Gen Z au copii mici sau sunt la primul copil, iar datele sunt încă limitate. Cu toate acestea, tendințele emergente sunt clare și, în unele privințe, diferite chiar și față de Millennials.

Tații din generația Z au crescut într-un mediu în care:

implicarea tatălui este deja o normă aspiratională, nu o excepție;

discursul despre sănătate mintală este legitim și public;

munca remote și flexibilitatea nu mai sunt privilegii rare, ci așteptări;

rolurile de gen sunt mai fluide decât în orice generație anterioară.

Spre deosebire de Millennials, care au fost „generația de tranziție” cea care a corectat modelul tatălui absent, Gen Z nu mai simte nevoia să demonstreze că vrea să fie implicat. Pentru mulți dintre ei, implicarea este implicită.

Dacă Baby Boomers au trăit paternitatea ca rol secundar, dacă Millennials au corectat acest model prin implicare conștientă, Generația Z pare pregătită să trateze paternitatea ca normalitate, nu ca misiune specială.

Rămâne de văzut dacă structurile economice și politicile publice vor susține această transformare sau o vor frâna. Dar direcția este clară: rolul tatălui nu se mai redefinește. Este deja redefinit în decizii mărunte, repetate zilnic, care schimbă structura familiei din interior.

Datele, atât cantitative, cât și calitative, confirmă o realitate adesea ignorată: tații moderni sunt mai implicați decât credem, nu pentru că sunt perfecți, ci pentru că paternitatea nu mai este un rol secundar. A devenit parte din identitate.