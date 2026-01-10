Tot mai puțini tineri beau alcool. Generația Z schimbă petrecerile

Ani la rând, alcoolul a fost un simbol al socializării, al libertății și al experimentelor specifice tinereții. Petrecerile, ieșirile de weekend și chiar momentele de relaxare erau, aproape automat, însoțite de un pahar. Însă acest reflex cultural începe să se estompeze. Tot mai mulți tineri aleg să reducă drastic consumul de alcool sau să renunțe complet.

Sărbătorile de iarnă rămân, în continuare, un vârf al consumului, urmate de tradiționalul „Dry January”, luna în care mulți încearcă o pauză. Diferența față de anii trecuți este că, pentru un număr tot mai mare de persoane, această pauză nu se mai încheie la final de ianuarie. Devine februarie, apoi primăvară, iar pentru unii se transformă într-un stil de viață permanent.

Datele recente confirmă schimbarea. Un sondaj Gallup arată că proporția adulților care declară că beau alcool a coborât la cel mai redus nivel din ultimele nouă decenii. Doar puțin peste jumătate dintre respondenți spun că mai consumă alcool, o scădere constantă față de anii anteriori. Nu doar numărul consumatorilor este mai mic, ci și cantitatea ingerată de cei care continuă să bea.

În rândul acestora, media săptămânală a coborât semnificativ, semn că moderația câștigă teren. Specialiștii subliniază că motorul principal al acestei transformări este reprezentat de generațiile tinere, în special Generația Z și o parte dintre Millennials.

Un alt studiu Gallup arată că procentul persoanelor sub 35 de ani care consumă alcool este considerabil mai mic decât în urmă cu două decenii. Cu alte cuvinte, mesele și ieșirile cu prietenii nu mai gravitează automat în jurul băuturii. Iar atunci când alcoolul este prezent, cantitățile sunt, de regulă, mai reduse.

Fenomenul nu este limitat la Statele Unite. În Australia, cercetări realizate de Universitatea Flinders indică o ruptură clară între generații. Tinerii născuți după finalul anilor ’90 sunt mult mai predispuși să se abțină complet de la alcool decât Baby Boomers. Chiar și atunci când beau, frecvența și cantitatea sunt mai mici.

Tendințe similare se observă și în Europa. În Regatul Unit, consumul mediu de alcool raportat la nivelul populației a scăzut semnificativ comparativ cu începutul anilor 2000. Deși aceste cifre reprezintă medii statistice și nu descriu comportamentul fiecărui individ, direcția generală este clară.

Explicațiile sunt multiple și se suprapun. Una dintre cele mai des invocate este preocuparea crescută pentru sănătate. Generațiile tinere sunt mai informate, mai expuse la mesaje despre efectele alcoolului asupra organismului și mai interesate de performanță fizică și mentală. Somnul, productivitatea și starea de bine cântăresc mai mult decât plăcerea de moment.

Un alt factor important este contextul economic. Costul vieții a crescut, iar prioritățile s-au schimbat. Pentru mulți tineri, banii sunt direcționați către chirie, educație, călătorii sau experiențe considerate mai valoroase decât consumul regulat de alcool.

Contează și schimbarea normelor sociale. A refuza un pahar nu mai este privit ca un gest ciudat sau antisocial. Din contră, devine o alegere acceptată, uneori chiar apreciată. Presiunea de grup s-a diminuat, iar opțiunile fără alcool sunt tot mai prezente în baruri și la evenimente.

Nu în ultimul rând, preferințele de consum se reconfigurează. Unele studii arată că, pe fondul scăderii consumului de alcool, alte substanțe, precum canabisul, au câștigat teren în rândul tinerilor adulți, acolo unde legislația permite. Acest lucru sugerează nu neapărat o abstinență totală, ci o schimbare de gusturi și de raportare la riscuri.