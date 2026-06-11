Campionatul Mondial. Avertismentul oficialilor din SUA

Odată cu startul oficial al Campionatului Mondial 2026, atenția întregii planete se îndreaptă nu doar către spectacolul sportiv, ci și către măsurile extraordinare de siguranță implementate de autorități, informează AFP.

Statele Unite ale Americii, care împart statutul de gazdă cu Mexic și Canada pe parcursul acestei competiții maraton de peste o lună, dau asigurări ferme că evenimentele vor beneficia de un nivel de protecție extrem de ridicat. Cu toate acestea, oficialii de la Washington recunosc deschis că există amenințări imprevizibile care nu pot fi neutralizate în totalitate de sistemele clasice de apărare.

Secretarul american pentru securitate internă, Markwayne Mullin, a oferit detalii importante despre modul în care SUA s-au pregătit pentru cel mai mare turneu final din istorie, subliniind atât mobilizarea exemplară, cât și vulnerabilitățile inevitabile ale unui asemenea mega-eveniment.

Statele Unite dețin partea leului în organizarea actualei ediții a turneului final, urmând să găzduiască nu mai puțin de 78 dintre cele 104 partide programate până la marea finală din iulie. Această densitate incredibilă de meciuri de maximă intensitate a transformat pregătirile logistice și de securitate într-o adevărată provocare națională, care a implicat agenții federale, structuri locale și forțe de ordine din toate regiunile implicate.

„Ne-am mobilizat cu adevărat. Toate oraşele noastre gazdă au cooperat cu adevărat. Jocurile vor fi foarte sigure. (...) Este cât se poate de sigur. Dar nu putem controla un lup singuratic”, a explicat joi ministrul lui Donald Trump pentru Fox News, comparând viitoarele meciuri de pe stadioanele americane cu „78 de Super Bowl-uri în 38 de zile”.

Principala îngrijorare a strategilor de securitate nu este legată de ceea ce se întâmplă în interiorul arenelor sportive, unde protocoalele de acces sunt extrem de stricte, ci de spațiile publice exterioare, unde fanii se adună în număr mare înainte de a trece prin filtrele de control. Aceste zone periferice reprezintă punctele critice pe care forțele de ordine încearcă în prezent să le securizeze prin patrule suplimentare și tehnologie de monitorizare.

Politicianul a identificat în mod specific zona „înainte de a intra în perimetrul de securitate, ceea ce ne îngrijorează mult”. „Dar consolidăm” prezenţa poliţiei acolo, a continuat el.

Infrastructura sportivă americană este reprezentată la această Cupă Mondială de unsprezece stadioane de top, răspândite pe întreg teritoriul țării, de la Boston și New York pe coasta de est, până la San Francisco și Los Angeles pe coasta de vest, trecând prin puncte centrale precum Atlanta și Kansas City.

Debutează în această țară cu duelul dintre Statele Unite și Paraguay, programat la Los Angeles. În timp ce meciul de deschidere, dintre Mexic și Africa de Sud, are loc la Ciudad de Mexico, ultimul act al competiției și decernarea marelui trofeu se vor desfășura pe data de 19 iulie, în suburbiile orașului New York.