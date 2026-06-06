Poliţia din Canada a anunțat rezultatele unei ample operaţiuni care a durat mai mulţi ani, denumită Project Jetsetter, vizând reţele organizate de „turism infracţional” din regiunea Greater Toronto Area (GTA). Autorităţile au arestat 46 de persoane, majoritatea cetăţeni români, şi au identificat alţi 164 de suspecţi, preponderent români, dar şi câţiva cetăţeni indieni.

Potrivit Serviciului Regional de Poliţie Durham (DRPS), ancheta a scos la iveală peste 200 de infracţiuni şi pagube estimate la 2,61 milioane de dolari doar în Regiunea Durham. Infractorii făceau parte din grupări organizate cu legături internaţionale, care călătoreau special în Canada pentru a comite infracţiuni cu profit ridicat.

Metodele folosite de reţelele canadiene erau diverse şi bine puse la punct. Printre acestea se numără modificarea kilometrajului maşinilor vândute, achiziţii cu acte false, escrocherii la finanţarea autovehiculelor, furturi din magazine, accidente înscenate pentru fraudarea asigurărilor, precum şi furturi de bijuterii prin distragerea atenţiei.

Una dintre cele mai întâlnite scheme este „îmbrăţişarea” sau distragerea atenţiei persoanelor în vârstă. Suspecţii abordau victimele, adesea seniori, sub pretextul că le oferă ajutor sau un cadou, după care le sustrăgeau bijuteriile.

„În unele cazuri, victimele s-ar putea să nici măcar nu ştie că au fost vizate. De exemplu, suspecţii pot aborda o persoană în vârstă pentru a cere indicaţii, apoi îi oferă o îmbrăţişare sau un cadou, cum ar fi un colier, în timp ce îi îndepărtează bijuteriile din aur şi le înlocuiesc cu unele false”, a explicat şeful Poliţiei, Peter Moreira.

Potrivit poliţiei, furturile prin distragerea atenţiei care vizează seniorii au crescut cu 268% faţă de anul precedent. Multe victime sunt abordate chiar în curtea casei, în timp ce lucrează în grădină.

O altă metodă frecventă este „dirty oil scam”. Suspecţii contactează persoane care vând maşini, provoacă deliberat o defecţiune aparentă gravă (de exemplu, introducând un lichid în ţeava de eşapament pentru a scoate fum), după care negociază un preţ mult mai mic.

Într-un caz din ianuarie, un cuplu din Paris, Ontario, a acceptat să vândă un Hyundai Santa Fe din 2016 pentru doar 1.000 de dolari, în loc de 7.000 cât cereau iniţial, după ce un „cumpărător” a provocat o defecţiune aparentă a motorului.

Brad Chapman, membru al echipei de investigaţii, a declarat că suspecţii folosesc identităţi false pentru a obţine finanţare auto, după care transferă vehiculele către grupări de crimă organizată, multe fiind exportate ulterior.

„Suspecţii folosesc identităţi sau documente false pentru a obţine vehicule, care sunt apoi transferate către grupări de crimă organizată şi, de multe ori, exportate în afara ţării”, a precizat Chapman.

Poliţia a atras atenţia că persoanele în vârstă sunt afectate în mod disproporţionat, iar multe infracţiuni rămân neraportate din cauza ruşinii resimţite de victime.

„În urma acestor investigaţii, 46 de persoane au fost arestate, iar 164 de suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire. Anchetele reunite sub denumirea Project Jetsetter datează din 2019, includ peste 1.440 de capete de acuzare şi continuă, pe măsură ce anchetatorii identifică noi incidente asociate fenomenului de «turism infracţional»”, a anunţat Poliţia Durham.

Operaţiunea Project Jetsetter evidenţiază o problemă tot mai gravă în Canada: reţele criminale organizate care exploatează sistematic vulnerabilităţile sistemului şi ale populaţiei vârstnice, profitând de mobilitatea internaţională pentru a comite infracţiuni şi a dispărea rapid.