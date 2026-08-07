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Alertă în Constanța. Un băiețel de 3 ani a dispărut de la o stână. Poliția a cerut ajutorul populației

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Alertă în Constanța. Un băiețel de 3 ani a dispărut de la o stână. Poliția a cerut ajutorul populațieiSursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un băiețel în vârstă de trei ani este căutat de polițiști și de familie după ce a dispărut joi seară din localitatea Corbu, județul Constanța. Copilul a plecat de la o stână în jurul orei 19:00 și nu a mai revenit, iar autoritățile au declanșat căutări și fac apel la populație pentru găsirea lui.

Copilul a dispărut joi seară din localitatea Corbu

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați în cursul nopții de joi spre vineri cu privire la dispariția lui Eduard Florin Bîrcău, în vârstă de 3 ani.

Conform primelor informații, copilul ar fi plecat de la domiciliu, o stână din localitatea Corbu, în jurul orei 19:00, fără a mai reveni. De atunci, acesta este căutat de polițiști, iar verificările sunt în desfășurare.

Semnalmentele băiețelului dispărut

La momentul dispariției, copilul avea următoarele semnalmente: aproximativ 1 metru înălțime; păr deschis la culoare; ochi căprui.

În momentul în care a fost văzut ultima dată, acesta purta pantaloni scurți de culoare neagră și un tricou negru.

Poliția face apel la populație

Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea copilului. Orice persoană care deține informații ce pot ajuta la identificarea sau localizarea lui Eduard Florin Bîrcău este rugată să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

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