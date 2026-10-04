Un bărbat susține că este copilul lui Nicușor Dan, iar afirmația readuce în atenția publică un scenariu care a mai apărut în jurul unor oameni aflați în vârful puterii. De la Regele Mihai și Regele Charles la Juan Carlos al Spaniei și Bill Clinton, persoane care au pretins că sunt fii sau fiice secrete au ajuns în centrul atenției, chiar dacă, în unele dintre aceste cazuri, după ani de procese și controverse, paternitatea nu a fost demonstrată. Ce miză poate avea o asemenea poveste: bani, celebritate sau chiar compromiterea unui politician?

O poveste nu are nevoie de dovadă pentru a deveni scandal

În lumea politică și în cea a marilor familii bogate, există un tip de poveste care pare să nu moară niciodată: omul care apare și spune că este copilul secret al unui personaj celebru.

Uneori, povestea ajunge în instanță. Alteori rămâne la nivelul declarațiilor, al interviurilor și al fotografiilor comparate pe rețelele sociale și în presă. În ambele situații însă, mecanismul este aproape același. Iar dacă numele invocat aparține unui rege, unui fost șef de stat sau unui politician aflat în vârful puterii, interesul public crește imediat.

Cazul care îl vizează acum pe Nicușor Dan readuce exact acest tip de scenariu. Un bărbat susține că este copilul lui, iar povestea a început deja să circule în spațiul public. Probabil că, într-o primă fază, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) va strânge primele informații despre tânăr și le va prezenta președintelui.

Nu este însă prima dată când un asemenea episod apare în jurul unei personalități cunoscute.

Traian Băsescu, un episod din presa anilor ’90

Traian Băsescu a trecut și el printr-un asemenea episod. În presa tipărită a anilor ’90, o persoană a susținut că este copilul nelegitim al politicianului. Povestea nu s-a confirmat și s-a dovedit mincinoasă.

Dar, până când adevărul s-a limpezit, afirmația își produsese deja efectul: devenise subiect de presă și îl adusese pe politician în centrul unui scandal care nu avea legătură cu activitatea sa publică.

Este poate cea mai simplă explicație pentru longevitatea acestui tip de poveste: scandalul apare înaintea verificării. Iar când verificarea vine, interesul public poate fi deja consumat.

Regele Mihai și procesul care a ajuns până la Curtea de Apel

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri din România este cel al germanului Dieter Stanzeleit.

În 2013, acesta l-a dat în judecată pe Regele Mihai I, cerând instanței să stabilească faptul că suveranul era tatăl său biologic și a solicitat administrarea probelor necesare pentru stabilirea filiației.

Povestea a fost intens mediatizată pentru că așa-zisul fiu secret deschidea ușile redacțiilor. Stanzeleit a continuat să susțină public că este fiul Regelui Mihai, iar cazul a trecut prin mai multe etape judiciare.

În 2016, Curtea de Apel București a respins definitiv recursul, menținând practic soluțiile instanțelor inferioare.

Dincolo de proces, rămâne însă un detaliu important în poveste: omul nu a dispărut din atenția publică odată cu hotărârile instanței. A continuat să vorbească în interviuri despre presupusa sa origine și să invoce dreptul de a fi recunoscut.

Aici apare o primă posibilă miză: nu întotdeauna banii sunt explicația evidentă. Dieter susținea că pe el nu-l interesează decât identitatea, că are convingerea că un om are dreptul să afle cine îi este tatăl.

„Fiul secret” al Regelui Charles

În Marea Britanie, povestea are un personaj care revine periodic în presă de aproape un deceniu.

Simon Dorante-Day, un australian născut în 1966 și adoptat când avea aproximativ opt luni, susține de ani de zile că este fiul biologic al Regelui Charles și al Reginei Camilla. El spune că bunicii săi adoptivi, care ar fi lucrat pentru Casa Regală, i-ar fi spus încă din copilărie adevărul despre originea sa.

Dorante-Day a cerut în repetate rânduri un test ADN și a făcut din această revendicare o adevărată campanie publică. A oferit interviuri, a publicat fotografii și a încercat să găsească noi căi pentru a-și demonstra afirmația. În 2025, presa australiană relata din nou despre demersurile sale juridice.

Familia regală britanică nu a confirmat afirmația și nici nu a făcut vreun demers ca să-l întâlnească. Cel mai probabil, serviciile regelui Charles îi prezentase informațiile esențiale despre bărbat.

Și totuși povestea continuă să apară. De ce?

Pentru că un asemenea subiect are toate ingredientele unei povești perfecte pentru presa de senzație: regalitate, iubire secretă, copil abandonat, adopție, asemănări fizice și promisiunea unui test ADN care ar putea schimba totul.

Povestea se inflamează și devine astfel aproape la fel de importantă ca adevărul pe care „copilul nelegitim” pretinde că îl caută.

Juan Carlos al Spaniei și două persoane care au revendicat aceeași origine

Un alt caz spectaculos a fost cel al fostului rege al Spaniei, Juan Carlos I.

Albert Solà și Ingrid Sartiau au susținut că sunt copiii biologici ai fostului monarh. Cei doi au ajuns să invoce inclusiv existența unei legături genetice între ei, dar aceasta nu însemna, prin ea însăși, că Juan Carlos era tatăl lor. Solà a pierdut demersul judiciar, iar în cazul lui Sartiau procesul a ajuns la Curtea Supremă a Spaniei.

În ianuarie 2015, instanța supremă spaniolă admisese inițial cererea lui Sartiau, în timp ce acțiunea lui Solà fusese respinsă. Două luni mai târziu însă, Curtea Supremă a revenit asupra admiterii și a respins definitiv continuarea acțiunii, considerând că nu exista baza probatorie necesară.

Din nou, povestea a avut o viață publică mult mai lungă decât ar fi avut-o un simplu litigiu de familie.

Un fost rege, doi oameni care pretindeau că îi sunt copii, posibilitatea unui test ADN și întrebarea care plutea deasupra întregii povești: ce s-ar fi întâmplat la Casa Regală, dacă afirmația ar fi fost confirmată?

Bill Clinton și povestea care a revenit în campania electorală

În Statele Unite, un asemenea episod l-a avut în centru pe Bill Clinton.

Danney Williams a susținut timp de ani de zile că este fiul fostului președinte american. Povestea a apărut în presa americană încă din anii ’90 și a fost reluată cu forță în 2016, chiar în timpul campaniei prezidențiale.

Washington Post relata atunci că un test ADN făcut în 1999 îl excludea pe Bill Clinton ca tată. În același timp, povestea a continuat să fie reluată de diferite publicații și persoane publice, ceea ce i-a oferit o nouă viață mediatică.

Chiar dacă afirmația este veche, chiar dacă a mai fost discutată și chiar dacă există deja concluzii publice despre ea, simpla reluare poate readuce subiectul în atenție, mai ales în campaniile electorale.

Când viața privată devine armă de imagine

Aici se află, de fapt, partea interesantă a fenomenului.

Un politician poate fi atacat pentru ceea ce a făcut în funcția publică. Poate fi criticat pentru decizii, pentru politici sau pentru greșeli. Dar o poveste despre un presupus copil secret mută discuția într-un cu totul alt registru.

Nu se mai vorbește despre administrație, legi sau decizii politice. Dezbaterea se mută către familie, către trecut, fidelitate, moralitate și secrete, teme pe care orice societate din lume le savurează. Iar acuzațiile și zvonurile nu pot fi probate de obicei.

Ținta fiind un politician sau conducător de stat, povestea poate căpăta și o altă miză: compromiterea prin viața privată.

Ce urmăresc „copiii nelegitimi: bani, celebritate, recunoaștere?

În astfel de povești, motivele pot fi foarte diferite.

Uneori poate exista o miză financiară. Un copil recunoscut poate avea, în anumite situații, drepturi succesorale sau alte beneficii materiale.

Alteori, miza poate fi notorietatea. Un om necunoscut ajunge, peste noapte, în toate ziarele dacă susține că este copilul unui rege sau al unui președinte.

Există apoi nevoia de recunoaștere. În cazul lui Dieter Stanzeleit, așa cum am subliniat, discursul public s-a concentrat atât pe originea sa cât și pe dorința de a fi recunoscut ca fiu.

Nicușor Dan și o rețetă veche într-o epocă nouă

Povestea care îl vizează acum pe Nicușor Dan apare într-o perioadă în care orice informație despre un președinte ajunge instantaneu în spațiul public.

Diferența față de presa anilor ’90 este uriașă. Atunci, o asemenea afirmație putea apărea într-un ziar și putea dispărea după câteva zile.

Astăzi, o singură postare poate fi distribuită de mii de persoane, preluată de site-uri, comentată pe rețelele sociale și transformată într-un subiect care revine periodic.

În acest mediu, „copilul secret” devine o poveste cu viață proprie. Și tocmai aici se află adevărata forță a unui asemenea scenariu multiplicat în online: nu trebuie neapărat să fie demonstrat pentru a produce atenție. Trebuie doar să fie suficient de spectaculos pentru ca oamenii să vrea să afle mai mult și să comenteze.

Ce rămâne după ce scandalul trece

Unele cazuri au ajuns în instanță și au fost respinse. Altele au rămas ani întregi în zona declarațiilor și a controverselor. Unele au reapărut periodic, chiar după ce fuseseră deja infirmate sau închise juridic.

Cert este însă că „copilul secret” are o putere aparte asupra imaginației publice. Pentru că, înainte de a fi o problemă de paternitate, este o poveste. Cineva s-a gândit să-i agațe și președintelui Nicușor Dan o astfel de poveste.