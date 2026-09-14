Bill Clinton, dezvăluiri despre greșeala CIA cu privire la Bin Laden

Fostul președinte american Bill Clinton a dezvăluit duminică ce greșeală a CIA a făcut posibil succesul atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, potrivit The New York Post.

Potrivit lui Bill Clinton, CIA a abandonat planul de eliminare a lui Osama bin Laden înainte de 11 septembrie, de teama că civili nevinovați ar putea muri dacă operațiunea riscantă ar eșua.

Clinton, în vârstă de 80 de ani, a vorbit despre raționamentul agenției de spionaj în timpul unui interviu radio la emisiunea „Cats Roundtable” de pe WABC cu gazda John Catsimatidis - și a reflectat asupra modului în care a știut „imediat” că liderul al-Qaeda era responsabil pentru atacurile teroriste în timp ce le urmărea desfășurarea.

„Autorizasem CIA să încerce să-l elimine”, i-a spus Clinton lui Catsimatidis, adăugând că i-a spus agenției că ar fi fost bine să-l captureze pe bin Laden viu, dar prioritatea principală era să-l oprească.

„Mi-a fost frică și am fost furios pentru că am încercat să-l prindem înainte, iar CIA a anulat în ultimul moment planul care cred că ar fi putut reuși”, a spus fostul președinte democrat.

„Dar se temeau că, dacă ar fi ratat, ar fi ucis o mulțime de civili nevinovați. Nu voiau să-și asume riscul. Nu i-am pus la îndoială, dar cred că, în cele din urmă, [bin Laden] era hotărât să facă ceea ce a făcut și avea mulți bani și multă capacitate”, a reflectat Clinton.

„Îmi pare rău că am fi putut face și mai mult ca să-l prindem. Întotdeauna am crezut că este cea mai mare amenințare la adresa noastră... Am vrut să-l prind și am făcut tot ce am putut pentru a face asta”, a spus el.

Clinton și-a amintit, de asemenea, că a știut că bin Laden se afla în spatele atacurilor din 11 septembrie 2001 imediat ce a văzut la televizor al doilea avion lovind Turnurile Gemene, amintindu-și că creierul terorist plănuise de mult timp să lovească teritoriul american.

„La acea vreme, eram în Australia. Hilary era în Washington. Dar fiica noastră era în Lower Manhattan și ne temeam de moarte pentru ea. Era una dintre miile de oameni cărora li s-a spus să meargă pur și simplu spre nord. Nu am putut lua legătura cu ea”, a declarat Clinton pentru Catsimatidis.

„Mă uitam la televizor în Australia când al doilea avion a lovit. Am spus imediat că bin Laden a făcut asta. Toți s-au uitat la mine și au spus: «De unde știți asta?» Am spus: «Ei bine, pentru că singurii adversari pe care îi avem cu capacitatea de a face asta sunt Iranul și bin Laden», și-a amintit el.

„Și iranienii nu ar face-o pentru că i-am putea șterge imediat de pe fața Pământului. Și bin Laden este ascuns într-o peșteră în Afganistan.” Știam pur și simplu că trebuia să fie el. Știam și că plănuia de mult timp să facă ceea ce a făcut pentru a ne lovi.”

Bin Laden a fost ucis ulterior într-un raid secret, țintit asupra complexului său din Abbottabad, Pakistan, condus de forțele SEAL ale Marinei SUA, pe 2 mai 2011.

Clinton a adăugat că este posibil ca orașul New York să se confrunte cu un alt atac terorist, dar a susținut că SUA este „mult mai bine pregătită” pentru un atac de o asemenea amploare.

„Cred că este absolut posibil. Cred că trebuie să fim în gardă în privința asta. Trebuie să ne asigurăm că obținem toate informațiile pe care le putem despre această problemă. Cred că există o șansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus Clinton când a fost întrebat dacă New York-ul ar putea fi din nou vizat de teroriști.

„Suntem mult mai bine pregătiți [acum] decât eram... [Dar] trebuie să ratezi o singură dată și apoi ești terminat. Este pur și simplu ceva ce trebuie să fie o parte continuă a planului nostru național de securitate”, a spus el.

„Dacă conduci țara, vrei să faci să se întâmple lucruri mărețe și bune și să împiedici lucrurile mărețe și rele să se întâmple... Cred că aici ne aflăm ca țară și unde cred că putem găsi din nou unitatea.”