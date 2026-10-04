Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a efectuat duminică o vizită neanunțată la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Berlin a fost însoțit de o delegație formată din reprezentanți ai industriei de apărare și din sectorul energetic, deplasarea având ca scop reconfirmarea sprijinului ferm pentru Ucraina în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii și orașelor ucrainene s-au intensificat semnificativ.

La sosirea în capitala ucraineană, șeful guvernului german a subliniat urgența acordării unui ajutor concret pentru armata și populația ucraineană.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează”, a declarat cancelarul Merz, menţionând că forţele ruse bombardează oraşe, clădiri rezidenţiale şi centrale termice.

Liderul german a atras atenția și asupra riscurilor de securitate care amenință întreaga Europă în cazul în care agresiunea militară a Moscovei nu va fi oprită la timp.

„Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, maşinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră”, a adăugat şeful executivului german.

Merz a menționat că scopul principal al întrevederii cu liderul de la Kiev este de a garanta continuitatea asistenței internaționale și de a-i transmite președintelui Zelenski că „poate conta în continuare pe ajutorul nostru”.

Vizita oficială include o componentă economică și strategică importantă. Alături de șeful executivului de la Berlin se află ministrul Economiei, Katherina Reiche, împreună cu zece directori de top din cadrul unor companii de profil din domeniul apărării și al energiei.

Surse guvernamentale indică faptul că Friedrich Merz urmează să prezinte noi angajamente ferme din partea Germaniei. Acestea vizează susținerea financiară și militară pe termen lung, incluzând livrarea a mii de drone interceptoare și măsuri pentru accelerarea producției de armament cu rază lungă de acțiune.