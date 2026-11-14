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Avertismentul lansat de Emmanuel Macron cu privire la sprijinul pentru Ucraina. Ce a spus liderul din Hexagon

Avertismentul lansat de Emmanuel Macron cu privire la sprijinul pentru Ucraina. Ce a spus liderul din HexagonEmmanuel Macron. Sursa foto: Captură video Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat sâmbătă un avertisment ferm la adresa celor care propun limitarea sprijinului financiar și militar pentru Kiev. Într-o postare publicată pe platforma X, liderul de la Elysee a subliniat că o astfel de abordare ar obliga Ucraina să accepte condiții defavorabile în fața Rusiei, ceea ce ar pune în pericol securitatea întregului continent european pe termen lung, conform Reuters.

Avertismentul lansat de Emmanuel Macron cu privire la sprijinul pentru Ucraina. Ce a spus liderul din Hexagon

Șeful statului francez a criticat dur vocile politice care pledează pentru reducerea resurselor alocate apărării ucrainene, catalogând această viziune drept una periculoasă și lipsită de perspectivă strategică. În viziunea sa, slăbirea capacității de rezistență a Kievului nu va aduce stabilitate, ci va crea premisele unei noi agresiuni în viitor.

„Să fie clar: cei care vor să raţionalizeze resursele Ucrainei vor, în ultimă instanţă, să o forţeze să accepte o pace nedreaptă, să o lase într-o stare de vulnerabilitate permanentă şi, astfel, să lase şi Europa vulnerabilă. Aceasta este o mentalitate defetistă. Este reţeta pentru următorul război. Aceasta nu poate fi poziţia Franţei”, a precizat Emmanuel Macron în mesajul său.

Contextul politic intern și disputa privind sprijinul pentru Kiev

Declarațiile președintelui francez vin pe fondul dezbaterilor tot mai intense de pe scena politică de la Paris, înaintea alegerilor prezidențiale. Poziționarea fermă a lui Emmanuel Macron reprezintă un răspuns direct la discursul promovat de Marine Le Pen, liderul extremei drepte franceze și principalul favorit în sondajele de opinie, care a anunțat în repetate rânduri intenția de a reevalua și de a pune sub semnul întrebării ajutorul acordat Ucrainei de către Franța.

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Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Volodimir Zelenski/Facebook

Așteptările Franței de la Statele Unite și mesajul transmis Rusiei

Dincolo de disputa politică internă, liderul de la Elysee a punctat necesitatea unei strategii clare din partea aliaților occidentali în ceea ce privește viitorul arhitecturii de securitate regionale. Macron consideră că partenerii europeni și americani trebuie să își definească obiectivele pentru etapa post-conflict și să adopte o poziție tranșantă în dialogul cu Moscova.

În cadrul negocierilor privind Ucraina, „trebuie să mergem acum mai departe şi să spunem clar, inclusiv ruşilor, ce ne dorim pentru perioada de după război”, dar şi „să precizăm ce aşteptăm de la Statele Unite pentru securitatea pe termen lung a Europei”, a adăugat Emmanuel Macron.

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