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Italia a învins Franța cu 3-1, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs

Italia a învins Franța cu 3-1, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs
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Naționala de fotbal din Italia a obținut o victorie importantă în fața Franței, scor 3-1, joi seara, pe San Siro, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Națiunilor.

Istvan Kovacs a dat două penalty-uri pentru Italia

Partida a fost condusă de arbitrul român Istvan Kovacs, care a dictat două lovituri de la 11 metri pentru gazde. În urma acestui rezultat, Italia și Franța au rămas la egalitate de puncte în fruntea grupei, însă Squadra Azzurra are avantaj la golaveraj.

Francezii au început mai bine întâlnirea și au deschis scorul în minutul 10. Olise a profitat de o eroare a portarului Donnarumma, a recuperat mingea, a pătruns în careu și a înscris cu o execuție precisă.

Italia a restabilit egalitatea în minutul 26. Pio Esposito a deviat în poartă pasa trimisă de Cambiaghi, iar scorul a devenit 1-1. Până la pauză, Franța a mai avut o ocazie importantă, însă șutul lui Barcola, din minutul 35, a lovit bara.

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Franța n-a reușit să-și păstreze avantajul

Repriza secundă a început tot cu francezii în atac. În minutul 53, Olise a trimis mingea în bară, iar cinci minute mai târziu Istvan Kovacs a acordat un penalty pentru Italia, după ce Malo Gusto l-a faultat pe Cambiaghi în careu. Sebastiano Esposito a executat, dar a trimis pe lângă poartă.

Schimbările făcute de Roberto Mancini au avut efect rapid. Vergara și Dimarco au intrat în minutul 62, iar un minut mai târziu Dimarco a oferit pasa decisivă pentru Frattesi, care a adus Italia în avantaj.

Italia Franta

Italia Franta / foto: FB

Italia, pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor

În minutul 75, Kovacs a dictat un nou penalty pentru gazde, după un fault asupra lui Vergara. De această dată, Pio Esposito a transformat și a stabilit scorul final, 3-1. Schimbările efectuate ulterior de Zidane nu au mai modificat rezultatul.

În clasamentul grupei 1 din Divizia A, Italia ocupă primul loc, cu 10 puncte și golaveraj +5. Franța are tot 10 puncte, dar un golaveraj de +3, iar Belgia se află pe poziția a treia, cu 9 puncte.

În celelalte meciuri de joi, Belgia a învins Turcia cu 2-1, Spania a trecut de Cehia cu 2-0, iar Anglia a câștigat în fața Croației, scor 2-1. În Divizia C, Albania a învins Finlanda cu 2-0, Belarus a câștigat în San Marino cu 2-0, Armenia și Cipru au remizat, 1-1, iar Muntenegru a învins Letonia cu 2-1.

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