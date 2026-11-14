Românii stabiliți în Germania se numără printre comunitățile de străini cu cea mai mare participare la piața muncii. Un reportaj difuzat vineri, 13 noiembrie, de televiziunea publică germană MDR prezintă date oficiale potrivit cărora rata de ocupare a cetățenilor români este mai ridicată decât cea înregistrată în rândul populației germane. Potrivit statisticilor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru luna august 2026, 69,4% dintre românii aflați în Germania erau angajați, arată Ziarulromânesc.de.

În cazul cetățenilor germani, procentul era de 65,1%. Diferența ajunge astfel la 4,3 puncte procentuale, iar românii ocupă poziția a doua în clasamentul naționalităților, în funcție de rata de ocupare.

Și indicatorii privind șomajul oferă o imagine relevantă. Rata înregistrată în rândul românilor era de 7%, cea mai redusă dintre toate comunitățile de cetățeni străini din Germania. În cazul germanilor, aceasta ajungea la 6,2%.

Jurnaliștii MDR atrag atenția că vârsta populației influențează aceste rezultate, întrucât o mare parte dintre românii stabiliți în Germania sunt tineri, categorie cu o participare ridicată pe piața muncii.

Reportajul evidențiază și extinderea comunității românești din landul Saxonia-Anhalt. Dacă în 2013 erau înregistrați doar 1.507 cetățeni români, numărul acestora a ajuns ulterior la 11.305.

În prezent, românii reprezintă al patrulea grup de cetățeni străini ca mărime din acest land. Evoluția este asociată cu eliminarea restricțiilor privind accesul lucrătorilor români pe piața muncii din Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2014.

Un alt subiect abordat de televiziunea germană este cel al prestațiilor sociale și al suspiciunilor privind eventuale fraude.

În Magdeburg, drepturile de plată pentru ajutoarele sociale destinate cetățenilor români au însumat aproximativ trei milioane de euro în 2025. Cu toate acestea, instituția locală responsabilă de acordarea acestor prestații a transmis MDR că „în prezent nu există indicii privind o fraudă socială organizată sau colectivă în Magdeburg”.

O parte dintre românii care trăiesc în oraș lucrează în domenii cu salarii reduse și beneficiază de sprijin financiar pentru completarea veniturilor.

Diferențele salariale dintre România și Germania îi determină pe români să plece la muncă în străinătate

Nivelul veniturilor rămâne unul dintre motivele importante pentru care românii aleg să se stabilească în Germania. Potrivit reportajului MDR Sachsen-Anhalt, realizat de jurnalistul Anton Weineck, salariul minim lunar pentru un program de lucru de 40 de ore pe săptămână este de aproximativ 2.343 de euro în Germania.

Prin comparație, în România, salariul minim lunar este de aproximativ 795 de euro, potrivit cifrelor prezentate în materialul televiziunii germane.

Diferențele trebuie raportate și la costurile vieții din cele două țări. Chiar dacă veniturile sunt mai mari în Germania, numeroși români continuă să lucreze pe salarii mici și se confruntă cu dificultăți financiare.

Jurnaliștii germani au observat și creșterea numărului de copii și tineri din comunitatea românească. În Saxonia-Anhalt, persoanele cu vârste sub 21 de ani formează cea mai numeroasă categorie de vârstă în rândul cetățenilor români.

Numai în Magdeburg locuiesc 480 de tineri români cu vârste cuprinse între 10 și 20 de ani.

Reportajul prezintă și rolul școlilor și al cluburilor sportive în integrarea tinerilor în societatea germană. Un exemplu este un club de fotbal din regiune, unde peste 70% dintre membri provin din familii de imigranți.