Waze a început distribuirea unei noi funcții care le permite șoferilor să primească avertizări despre bicicliștii aflați în apropiere. Dezvoltată în colaborare cu Garmin, opțiunea folosește localizarea în timp real și este disponibilă treptat pe Android și iOS. Sistemul are însă mai multe limitări: nu funcționează în zonele urbane și nu poate identifica toate persoanele care circulă cu bicicleta.

Aplicația de navigație Waze a introdus alerte pentru bicicliști, prin care conducătorii auto pot vedea pe hartă poziția unor persoane care circulă cu bicicleta și pot primi notificări atunci când se apropie de acestea. Noua funcționalitate, denumită Live Cycling Alerts, utilizează informațiile transmise prin dispozitive Garmin compatibile, fără să fie necesară raportarea prezenței bicicliștilor de către alți participanți la trafic.

Sistemul funcționează prin serviciul Garmin LiveTrack, care transmite date despre poziția utilizatorului în timpul unei activități de ciclism în aer liber. Pentru ca informațiile să ajungă în Waze, biciclistul trebuie să accepte partajarea locației prin aplicația Garmin Connect.

Pe harta șoferului apare o pictogramă care se deplasează odată cu biciclistul, iar aplicația poate genera avertizări vizuale și sonore.

Noua funcție a fost concepută pentru drumurile din afara zonelor urbane, în special pentru sectoarele cu viteze ridicate sau vizibilitate redusă.

Potrivit documentației oficiale Waze, notificările despre bicicliști nu sunt afișate în interiorul orașelor. Astfel, șoferii care circulă prin București sau prin alte localități urbane nu vor putea utiliza această opțiune pentru identificarea bicicliștilor întâlniți pe traseu.

În schimb, pe drumurile rurale și pe sectoarele unde autovehiculele circulă cu viteze mai mari, aplicația poate avertiza conducătorii auto atunci când în apropiere se află un utilizator Garmin care îndeplinește condițiile necesare.

Există însă o limitare importantă. Sistemul nu recunoaște automat orice bicicletă prezentă pe carosabil, ci doar persoanele care folosesc dispozitive compatibile și au acceptat transmiterea poziției. Prin urmare, lipsa unei avertizări în Waze nu înseamnă că pe drumul respectiv nu circulă bicicliști.

Funcționalitatea a început să fie distribuită la nivel internațional pentru dispozitivele care utilizează sistemele de operare Android și iOS. Totuși, lansarea globală nu garantează că opțiunea este deja activă pentru fiecare utilizator. Disponibilitatea poate varia în funcție de țară, versiunea aplicației și stadiul distribuirii actualizării.

În România, șoferii pot verifica dacă au primit noua categorie de avertizări direct din meniul Waze. Pentru utilizatorii care au acces la funcție, notificările pot fi afișate pe hartă și pot fi însoțite de avertizări sonore în timpul deplasării.

Waze a conceput sistemul pentru a semnala prezența bicicliștilor aflați în apropierea traseului, fără ca aceștia să fie nevoiți să introducă manual informații despre deplasarea lor.

Utilizatorii pot verifica disponibilitatea alertelor pentru bicicliști din setările aplicației instalate pe telefon. Pentru aceasta, trebuie să deschidă Waze și să acceseze secțiunea „Setări”, urmată de „Alerte și rapoarte”. Din meniul „Rapoarte” trebuie selectată categoria „Bicicliști”, dacă aceasta este disponibilă.

În această secțiune există două opțiuni distincte: afișarea avertizărilor pe hartă și primirea notificărilor în timpul condusului. Denumirile meniurilor pot varia în funcție de limba în care este configurată aplicația.

Waze a explicat că modificarea setărilor trebuie făcută de pe telefon, inclusiv atunci când aplicația de navigație este utilizată prin Android Auto sau Apple CarPlay.

În aceste situații, telefonul trebuie deconectat de la sistemul multimedia al mașinii înainte de configurarea alertelor. Dacă noua categorie nu apare în meniu, utilizatorul nu poate confirma activarea funcționalității pentru contul său.

Integrarea dintre Waze și Garmin nu presupune identificarea tuturor persoanelor aflate pe bicicletă, ci utilizarea datelor furnizate voluntar de anumite echipamente. Pentru transmiterea poziției, biciclistul trebuie să dețină un ciclocomputer Garmin Edge compatibil sau un ceas inteligent Garmin care permite folosirea serviciului LiveTrack. Acesta trebuie să activeze o sesiune de ciclism în aer liber și să permită distribuirea locației către Waze, prin Garmin Connect.

Serviciul LiveTrack poate fi utilizat gratuit pe dispozitivele compatibile și permite deja transmiterea informațiilor despre deplasare către persoane selectate, precum membrii familiei sau prietenii.

Prin noua colaborare, datele de localizare pot fi folosite și pentru generarea avertizărilor destinate șoferilor. Configurarea LiveTrack se face din Garmin Connect, în secțiunea „Siguranță și urmărire”. Totuși, disponibilitatea LiveTrack pe un anumit echipament nu înseamnă automat că acesta poate transmite informațiile către noua funcție Waze. Compatibilitatea trebuie verificată pentru dispozitivul utilizat.

Una dintre condițiile introduse pentru noua funcționalitate privește protejarea informațiilor personale ale utilizatorilor Garmin.

Șoferii care primesc notificări pot vedea o reprezentare a prezenței biciclistului pe hartă, însă nu au acces la numele, identitatea sau traseul exact al acestuia. Partajarea poziției este temporară și funcționează numai în timpul activității de ciclism pentru care a fost activat serviciul.

Atunci când utilizatorul Garmin încheie deplasarea și oprește activitatea pe dispozitiv, transmiterea informațiilor către Waze încetează automat. Astfel, integrarea nu presupune monitorizarea permanentă a biciclistului prin aplicația de navigație.

Participarea este opțională, iar persoanele care nu doresc să își distribuie poziția către Waze pot să nu activeze această facilitate.

Spre deosebire de alte avertizări din aplicație, alertele pentru bicicliști nu sunt generate prin sesizările transmise de conducătorii auto. În mod obișnuit, utilizatorii Waze pot raporta diferite situații întâlnite pe traseu, precum obstacolele sau incidentele rutiere.

În cazul bicicliștilor, poziția se schimbă în permanență, ceea ce ar face ca o raportare manuală să devină rapid neactualizată. Din acest motiv, sistemul folosește datele de localizare transmise prin Garmin LiveTrack.

Waze nu permite șoferilor să introducă manual poziția unui biciclist și nici să elimine pentru ceilalți utilizatori o alertă generată prin acest serviciu.

Informațiile sunt actualizate prin integrarea celor două platforme, în funcție de activitatea de ciclism desfășurată și de permisiunile acordate.

Alertele pentru bicicliști se adaugă celorlalte instrumente de informare disponibile în Waze, dar nu pot garanta identificarea tuturor participanților la trafic. Funcționarea depinde de mai multe condiții, inclusiv folosirea unui dispozitiv Garmin compatibil, activarea LiveTrack și acceptarea partajării locației.

În plus, avertizările nu apar pe drumurile urbane, iar disponibilitatea funcției poate fi diferită de la o țară la alta.

Șoferii trebuie, așadar, să continue să urmărească drumul și să respecte regulile de circulație, indiferent dacă aplicația afișează sau nu prezența unui biciclist. Adaptarea vitezei și păstrarea distanței laterale de siguranță la depășire rămân necesare inclusiv pe sectoarele unde noua funcționalitate este activă.

Waze și Garmin au anunțat lansarea colaborării pe 10 noiembrie 2026, iar distribuirea alertelor pentru bicicliști se desfășoară la nivel global, pe Android și iOS.