Google a început să introducă pe dispozitivele Android un nou indicator care nu a trecut neobservat. Punctul albastru afișat în partea superioară a ecranului are rolul de a-u avertiza pe utilizatori cu privire la anumite activități desfășurate de aplicații, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Noul indicator va apărea ori de câte ori o aplicație utilizează serviciile de localizare ale telefonului, inclusiv atunci când accesarea locației are loc în fundal.

Funcția completează sistemul de alerte care îi informează pe utilizatori despre activarea camerei sau a microfonului prin punctele verde și portocaliu.

Punctul albastru va apărea în zona barei de stare, lângă informațiile despre baterie și oră, ori de câte ori o aplicație folosește serviciile de localizare ale telefonului.

Dacă utilizatorul atinge indicatorul, sistemul va afișa detalii despre aplicațiile care utilizează în acel moment locația sau care au accesat recent GPS-ul dispozitivului. Din aceeași interfață pot fi gestionate și permisiunile acordate aplicațiilor.

În situațiile în care mai multe funcții sensibile sunt folosite simultan, Android va prioritiza afișarea indicatorilor. De exemplu, dacă o aplicație utilizează atât camera, cât și locația, va fi afișat mai întâi punctul verde, asociat accesului la cameră.

Primele dispozitive care primesc noua funcționalitate sunt telefoanele Pixel produse de Google, însă compania intenționează să extindă sistemul către toate dispozitivele Android compatibile în perioada următoare.

Scopul principal este creșterea controlului utilizatorilor asupra datelor personale și reducerea situațiilor în care aplicațiile accesează locația fără ca proprietarul telefonului să fie conștient de acest lucru.

Utilizatorii care doresc să afle ce aplicații au acces la GPS pot verifica manual setările dispozitivului. În meniul „Setări”, secțiunea „Confidențialitate și securitate”, urmată de „Manager permisiuni”, este disponibilă lista completă a aplicațiilor care pot utiliza locația.