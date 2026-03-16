Utilizatorii Google Chrome, sfătuiți să reseteze browserul din cauza vulnerabilităților

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează utilizatorii de Google Chrome cu privire la vulnerabilități recente care ar putea compromite siguranța datelor. Pentru a reduce riscul unor atacuri, experții recomandă resetarea completă a browserului, proces care restabilește setările implicite și elimină eventualele configurări compromise, informează Express.

Resetarea Chrome este un pas preventiv esențial, mai ales pentru cei care accesează frecvent site-uri necunoscute sau descărcă extensii de la terți. Google a confirmat existența acestor probleme și încurajează actualizarea imediată a browserului la cea mai recentă versiune.

Așadar, toți utilizatorii de Google Chrome sunt sfătuiți să închidă și să redeschidă imediat browserul lor. Această recomandare survine după ce compania a emis o alertă urgentă privind securitatea software-ului.

Specialiștii în securitate avertizează că oricine folosește Chrome pentru navigarea pe internet, trimiterea de e-mailuri sau vizionarea videoclipurilor pe YouTube trebuie să își verifice setările browserului și să efectueze o repornire cât mai rapid posibil. Această măsură are rolul de a asigura protecția datelor personale și a preveni exploatarea eventualelor vulnerabilități.

Avertizarea vine după ce Google a confirmat recent că a remediat două vulnerabilități majore în Chrome, considerate critice pentru securitatea utilizatorilor. Compania încurajează instalarea imediată a actualizărilor pentru a evita posibile atacuri cibernetice.

Într-o perioadă în care securitatea digitală devine tot mai critică, utilizatorii de internet sunt avertizați asupra unor vulnerabilități serioase descoperite recent în browserul Google Chrome. Spre deosebire de problemele obișnuite, aceste defecte sunt considerate „zero-day”, ceea ce înseamnă că atacatorii cibernetici le puteau exploata chiar înainte ca Google să dezvolte un remediu.

Cele două vulnerabilități, catalogate oficial ca CVE-2026-3909 și CVE-2026-3910, au fost deja investigate și corectate de specialiștii de la Chrome. Totuși, protecția efectivă pentru utilizatori apare numai după instalarea celei mai recente versiuni a browserului. Astfel, persoanele care continuă să folosească versiuni mai vechi rămân expuse riscului unor atacuri cibernetice.

În notele oficiale de actualizare, Google subliniază că exploatările pentru aceste două vulnerabilități circulă deja în mediul online, ceea ce face esențială actualizarea imediată a browserului. Experții în securitate avertizează că amânarea instalării poate oferi infractorilor cibernetici oportunitatea de a accesa date sensibile sau de a compromite sistemele utilizatorilor.

Pentru a vă asigura că browserul Google Chrome funcționează la cea mai recentă versiune, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația, să acceseze bara de meniu și să selecteze opțiunea „Despre Google Chrome”. Această secțiune afișează imediat versiunea curent instalată pe sistemul dumneavoastră, oferind un mod rapid de a verifica dacă browserul este actualizat.

Cei care folosesc deja Chrome versiunea 146.0.7680.75/76 pe Windows sau Mac, sau 146.0.7680.75 pe Linux, beneficiază deja de cea mai recentă soluție de securitate implementată de Google. În schimb, utilizatorii cu versiuni mai vechi sunt sfătuiți să descarce actualizarea și să repornească browserul cât mai repede posibil. Operațiunea durează, de regulă, mai puțin de un minut și este esențială pentru protecția sistemului împotriva vulnerabilităților cunoscute.

Reprezentanții companiei au precizat că noua versiune a canalului stabil va fi disponibilă progresiv pentru toți utilizatorii în următoarele zile și săptămâni, ceea ce înseamnă că actualizarea va ajunge treptat la toate computerele.

Într-un mesaj oficial, Google a mai subliniat și importanța colaborării cu comunitatea de experți în securitate: „Dorim să le mulțumim tuturor cercetătorilor care au lucrat împreună cu noi pe parcursul ciclului de dezvoltare, pentru a ne asigura că eventualele erori de securitate nu ajung niciodată pe canalul stabil”.