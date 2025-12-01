Google a eliminat o rețea de aplicații Android de pe Google Play

Google a eliminat o rețea extinsă de aplicații Android de pe magazinul său oficial, Google Play, după ce a identificat activități considerate dăunătoare pentru utilizatori. Proprietarii de telefoane Android ar trebui să acorde atenție aplicațiilor instalate recent, deoarece acestea ar putea afecta performanța dispozitivului și îl pot încetini considerabil, potrivit Express.

Specialiștii de la Check Point au avertizat cu privire la o campanie globală de adware (afișarea de reclame necontrolate pe dispozitive), care vizează utilizatorii de Android, iar efectele asupra dispozitivelor infectate pot fi deranjante.

Deși noua amenințare nu implică furtul de date personale sau informații bancare, ea poate afecta performanța telefonului. Problema apare din cauza rulării constante a programului publicitar în fundal, care poate încetini funcționarea normală a telefonului și consuma resurse fără ca utilizatorul să observe.

Toate aplicațiile compromise, denumite „GhostAd”, s-au deghizat în instrumente care păreau în regulă: „În spatele pictogramelor lor vesele, aceste aplicații au creat un motor de publicitate persistent în fundal, unul care a continuat să funcționeze chiar și după închiderea sau repornirea telefonului, epuizând treptat bateria și datele mobile ale utilizatorului”, a explicat echipa Check Point.

Campania de malware destinată utilizatorilor de Android a folosit, la un moment dat, cel puțin 15 aplicații infectate pentru a compromite dispozitivele utilizatorilor neatenți. Situația a devenit și mai alarmantă deoarece unele dintre aceste aplicații erau disponibile chiar în Magazinul oficial Google Play, ceea ce a dus la descărcarea lor de către un număr semnificativ de utilizatori.

Printre acestea, aplicația „GenMoji Studio” a ajuns chiar pe locul doi în „Top Free Tools” de pe platformă. Cei care au instalat aplicațiile afectate s-au confruntat cu diverse probleme: reclame pop-up constante, dispariția pictogramelor aplicațiilor la încercarea de dezinstalare și performanță redusă a dispozitivelor, care deveneau mai lente sau mai puțin receptive.

Google a reacționat și a eliminat toate aplicațiile infectate după ce firma de securitate Check Point a semnalat situația. Totuși, dacă o astfel de aplicație fusese deja instalată, aceasta nu se șterge automat, asta înseamnă ca utilizatorii să verifice manual lista de aplicații și să elimine orice program care le-ar putea afecta dispozitivul.

Specialiștii în securitate de la Check Point avertizează asupra campaniei GhostAd, care estompează granița dintre marketing și malware. Conform experților, metoda „arată cum instrumentele de publicitate de zi cu zi, combinate cu persistența și ofuscarea, pot submina discret încrederea utilizatorilor în ecosistemele mobile”.

Milioane de dispozitive Android au fost implicate fără știrea proprietarilor, telefoanele fiind folosite pentru a genera venituri pentru rețeaua publicitară ascunsă, în detrimentul utilizatorilor.

„Pe măsură ce amenințările mobile evoluează, cresc și abuzurile, iar GhostAd ne reamintește că pericolele nu se ascund mereu în umbră, uneori ele se află chiar în magazinele de aplicații, deghizate sub aparența unor aplicații inofensive și distractive”, precizează Check Point.

Experții recomandă ca utilizatorii să verifice recenziile aplicațiilor, să se asigure că dezvoltatorii au o reputație solidă și să acorde atenție permisiunilor cerute înainte de instalare.