Cum s-a evitat un masacru la Constanța și ce a făcut SRI

Intervenția SRI la locul în care a fost descoperită drona maritimă în Portul Constanța a făcut ca un posibil masacru să fie evitat, scrie jurnalistul Dan Andronic pe Facebook.

El a explicat că echipele de intervenție ale Serviciului Român de Infromații, chemate la fața locului după descoperirea navei fără pilot din port, au descoperit că drona maritimă avea un detonator pregătit să producă o explozie la o oră anumită.

„Informații pe care le-am primit direct din portul Constanța, imediat după ce am terminat podcastul cu Victor Ciutacu și Radu Coșarcă sunt extraordinare!”, a scris jurnalistul.

„Alerta că drona maritimă are un detonator programat să explodeze la o anumită oră a fost dată de cei care au cercetau, cel mai probabil cei de la Brigada antitero a SRI”, a mai adăugat Dan Andronic.

„Și-au dat seama cu câteva zeci de minute înainte să explodeze, și astfel au putut evacua zona.

Altfel ar fi fost un număr incredibil de victime omenești din rândul forțelor de ordine.

Dumnezeu să-l țină sănătos pe cel care a dat alarma!”, a încheiat jurnalistul.

Reamintim că o dronă maritimă a explodat vineri dimineața în Portul Constanța, la Dana 78. Ulterior, nava fără pilot a explodat, producând o deflagrație foarte puternică, ce s-a putut auzi d ela mai mulți kilometri depărtare.

Drona marină explodată în Portul Constanța nu era de producție românească, nici nu se află în dotarea armatei noastre, și nici nu a fost folosită la recentele exerciții navale, a anunțat MApN.

Intrarea în Portul Constanța a fost oprită pentru toată lumea și s-a dat un ordin de evacuare a portului.

Potrivit primelor informații, drona marină a explodat foarte aproape de sediul pe care îl are în port Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și Oil Terminal.