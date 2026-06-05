Un vehicul de suprafață fără pilot al Marinei Ucrainene a pierdut controlul din cauza războiului electronic inamic și a ajuns în România. Ucraina a alertat partea româna pentru a asigura siguranța civililor, a anunțat marina ucraineană.

„În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României”, se arată în postarea marinei ucrainene.

IGSU a anunțat că măsurile de evacuare au fost revocate.

Consiliul Județean (CJ) Constanța a anunțat că, după producerea incidentului în care o dronă a explodat în Portul Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” a activat Planul Alb.

Tot personalul din localitate (4000 de medici, asistenți etc) a fost chemat de la domiciliu pentru a sprijini preluarea victimelor, dacă vor exista. Informația a fost confirmată oficial de purtătorul de cuvânt al instituției, Crina Kibedi.

Peste 1100 de persoane care se aflau la plajă pe litoralul românesc au fost evacuate vineri, în urma exploziei dronei maritime din Portul Constanţa, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

„Până la această oră, situaţia persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezintă astfel: 300 persoane de pe plaja Costineşti, 50 persoane evacuate de pe plaja Tuzla şi 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord şi Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia - cordonul Saturn Venus, Cap Aurora”, au spus reprezentanţii ISU Dobrogea.

„Până la această oră au explodat patru drone - una în port, una lângă port, în jurul orei 11.00, şi două în partea ucraineană”, au declarat surse citate de News.Ro, fără a face însă alte precizări.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan declarase, în Muntenegru, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda. Președintele a mai spus că, dacă există și alte drone maritime în zonă, sunt localizate şi nu vor ajunge până la ţărm.

Preşedintele a mai spus că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea deocamdată să le facă publice.

Faleza Cazinoului din Constanța a fost evacuată, din cauza pericolului. Zona era plină de copii, care nu au făcut vineri lecții din cauză că este Ziua Profesorilor.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în Muntenegru, că oamenii din zona Mării Negre vor fi în siguranță în curând și că vor fi anunțați cu privire la acest lucru.

„Drona ar fi de provenienţă ucraineană. Nu ştim dacă e aşa, există o informaţie, una a fost detonată în apele internaţionale, nu ştiu exact unde, una a fost cea din portul Constanţa şi ar mai fi trei, rătăcite, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu.

„Pentru prevenţie am ridicat elicopterele să vedem dacă sunt cu adevărat. Poate este o informaţie eronată”, a mai spus Picoiu.

Primăria din Costinești a instituit Cod roșu în localitate, din cauza riscului de explozii.

Locuitorii și turiștii sunt sfătuiți să nu se apropie la mai puțin de un kilometru de malul Mării Negre.

Premierul interimar Ilie Bolojan a mers la Ministerul de Interne, după ședința de Guvern, unde va avea o discuție cu ministrul Cătălin Predoiu despre situația din Portul Constanța.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a anunțat instituirea Nivelului 3 de securitate în Portul Constanța Nord și în Portul Constanța Sud.

Măsura intră în vigoare cu aplicare imediată, după explozia din această dimineață a unei drone marine, a mai anunțat CNAPMC.

Nivelul 3 este cel mai ridicat nivel de securitate prevăzut de reglementările internaționale privind protecția facilităților portuare și este instituit doar atunci când există sau este considerată probabilă producerea unui incident de securitate.

În asemenea situații sunt aplicate măsuri excepționale pentru protejarea infrastructurii și a persoanelor aflate în zonele vizate.

După ce au fost ridicate de la sol elicopterele, încă patru drone au fost descoperite aproape de malul românesc, la Constanța.

„Drona maritimă din Portul Constanța nu a produs victime!”, a anunțat MApN într-o postare pe Facebook.

Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a mai anunțat MApN.

„Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Raed Arafat a confirmat explozia și a spus că zona a fost evaluată atunci când s-a constatat că drona ar putea exploda.

Șeful DSU a anunțat ce echipaje au fost trimise la fața locului.

De asemenea, el a anunțat că, pentru a verifica dacă există și alte drone, au fost ridicate elicopterele din Constanța și Tulcea pentru a verifica suprafața Mării Negre.

Drona marină explodată în Portul Constanța nu era de producție românească, nici nu se află în dotarea armatei noastre, și nici nu a fost folosită la recentele exerciții navale.

Intrarea în Portul Constanța este oprită pentru toată lumea și s-a dat un ordin de evacuare a portului.

Potrivit primelor informații, drona marină a explodat foarte aproape de sediul pe care îl are în port Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și Oil Terminal.

Drona de la Dana 78, din Portul Constanța, s-a detonat. Din fericire, potrivit primelor informații, nimeni nu a fost rănit.

În urma exploziei s-a produs și un incendiu, vizibil de pe faleza din Constanța, din zona Cazinoului.

În acest moment, potrivit informațiilor de la fața locului, incendiul pare a fi fost stins.

Potrivit primelor informații, drona marină ar fi de producție ucraineană și ar fi intrat în modulul de autodistrugere, fapt care a produs detonarea.

Autoritățile au declanșat Planul roșu de intervenție în zonă.

Este alertă de securitate în Portul Constanța, după ce o dronă marină a fost descoperită de persoanele care munceau în Dana 78, potrivit FocusPress.

Potrivit primelor informații, drona marină eșuată a fost găsită vineri, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, determinând intervenția imediată a autorităților.

Accesul către dana respectivă a fost blocat, iar la fața locului au ajuns echipe specializate ale Serviciului Român de Informații (SRI) și ale Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Specialiștii verifică în acest moment dacă drona conține explozibil.

Potrivit informațiilor preliminare, ambarcațiunea fără pilot, de culoare verde și echipată cu antene, a fost blocată de barierele antipoluare. Drona a fost descoperită lângă o ambarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), aproape de mal.

Descoperirea a generat o operațiune de securitate în zonă. Autoritățile analizează circumstanțele în care drona a ajuns în port și evaluează eventualele riscuri.

Deocamdată, nu au fost făcute declarații oficiale privind originea dronei sau posibilele implicații ale acestui incident.

Acesta este cel de al doilea incident de securitate din această săptămână, după ce în urmă cu două zile o mină marină a fost identificată pe plaja situată între stațiunile Vama Veche și 2 Mai, generând o intervenție rapidă a structurilor de urgență și a geniștilor din cadrul Forțelor Navale Române.

Prezența obiectului suspect pe nisip a fost semnalată de urgență de către persoanele aflate în zonă. Autoritățile au reacționat imediat pentru a izola perimetrul și pentru a elimina orice risc la adresa populației civile. Mina a fost monitorizată până la sosirea echipajelor specializate în detonări subterane și acvatice.

„Forţele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localităţile Vama Veche şi 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgenţă 112 în jurul orei 14.45”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.