Călin Georgescu, Horațiu Potra și ceilalți inculpați din dosarul în care sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni se prezintă miercuri, 5 august, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă urmează să judece contestațiile formulate împotriva deciziei Curții de Apel București, care a stabilit că dosarul poate intra în faza de judecată.

Hotărârea pe care o va pronunța Înalta Curte va stabili dacă procesul va începe sau dacă dosarul va fi retrimis pentru noi verificări.

Înaintea ședinței de judecată, autoritățile au mobilizat efective suplimentare de jandarmi în zona sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Mai multe autospeciale și echipaje ale Jandarmeriei au fost amplasate atât în fața instanței, cât și pe străzile adiacente, fiind montate garduri metalice pentru delimitarea căilor de acces. Forțe de ordine sunt prezente și în împrejurimile clădirii, în contextul interesului public ridicat pe care îl prezintă cauza.

În acest dosar, Călin Georgescu este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit rechizitoriului, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Procurorii susțin că întâlnirea a avut loc „în condiții de clandestinitate” și că cei doi ar fi discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară din anturajul lui Horațiu Potra urmau să desfășoare acțiuni violente pentru deturnarea manifestațiilor organizate în acea perioadă.

Potrivit anchetatorilor, strategia urmărea schimbarea ordinii constituționale sau împiedicarea exercitării puterii de stat, prin exploatarea tensiunilor sociale existente la acel moment.

Conform rechizitoriului, Horațiu Potra ar fi constituit un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze cu șapte autoturisme spre București.

Procurorii susțin că protestele planificate urmau să fie transformate în acțiuni violente, cu scopul de a împiedica exercitarea puterii legitime în stat și de a pune în pericol ordinea constituțională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în județele Ilfov și Dâmbovița, precum și în București. În urma controalelor, au fost descoperite în autoturisme cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoria celor cu potențial exploziv ridicat.

Horațiu Potra a fost localizat în Dubai în septembrie 2025 și a acceptat să fie adus în România, fiind extrădat împreună cu fiul și nepotul său la 20 noiembrie 2025.

Ulterior, în 17 iunie, Înalta Curte a înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Horațiu Potra. În cazul fiului și nepotului acestuia, instanța a dispus măsura controlului judiciar.

Separat de acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-o altă cauză, în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. La 3 aprilie, Tribunalul București a dispus definitiv încetarea controlului judiciar în acest dosar.