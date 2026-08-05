Recenta faptă de vitejie a ministrului Apărării, Radu Miruță, intră în categoria gesturilor stupide. Stimulat de panica instalată de Ilie Bolojan privind posibilitatea închiderii centralei nucleare de la Cernavodă, Radu și-a adus aminte de filmele lui Sergiu Nicolaescu și s-a dus personal să vadă ceva ce nu înțelegea.

Martorii oculari povestesc: „Se uita la luciul apei și întreba unde e Stânca”. Era subacvatică și greu de ucis. Dar pentru Ilie Bolojan, 150 de kilograme de trotil reprezentau soluția unei probleme care persistă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Stând de vorbă cu specialiștii implicați înainte de 1989 în construcția centralei de la Cernavodă, am aflat că problema alimentării bazinului de răcire de la centrala nucleară de la Cernavodă este foarte veche.

Bineînțeles că s-au încercat tot felul de soluții, ușor de luat în râs astăzi, de la construcția a sute de metri de plasă de răchită fixată pe fundul apei cu niște bolovani, la proiecte de dragare duse niciodată până la capăt.

De ce? Întrebarea e retorică, pentru că Nicolae Ceaușescu a înțeles ce Ilie Bolojan nu reușește: că problema este aproape imposibil de rezolvat! Și în niciun caz cu mijloace ca în filmele cu cel de-al Doilea Război Mondial. Înțeleg că ingeniozitatea lui Ilie Bolojan și a lui Radu Miruță s-au oprit la explozie.

Ideea cu scufundarea unor barje care să creeze un baraj prin care să devieze cursul Dunării, o altă tâmpenie, a rămas la nivelul declarațiilor sforăitoare de la Palatul Victoria. Omul care trebuia să scufunde barjele n-a primit niciun contract de la Radu, așa că nu s-a scufundat nimic. Cred că și el a înțeles că Ilie Bolojan este un Nicolae Ceaușescu mai fraier. Dar mai harnic…

Acum înțelegeți zicala românească: Să te ferească Dumnezeu de zelul…