Mașina cu numele nepoatei fondatorului Lotus

Colecția „SuperMașini Sport”, ajunsă la numărul 11, vine cu un model de elită al producătorului britanic Lotus Cars. Elise, mașina care a primit numele nepoatei fondatorului Lotus, Colin Chapman, a fost rezultatul abordării strategice a companiei, care le-a cerut proiectanților să se concentreze pe idea de „performanță prin greutate redusă”. Prima generație a modelului Elise, lansată în 1996, avea un șasiu ușor din aluminiu și o caroserie din fibră de sticlă, ceea ce îi asigura o greutate totală impresionant de redusă. Această caracteristică a pus bazele succesului, oferind o agilitate excepțională și o manevrabilitate precisă.

Printre cele mai emblematice modele se numără Lotus Elise Seria 1, care a stabilit standardul. Seria 2 a introdus rafinamente suplimentare în ceea ce privește designul, iar versiunile mai recente, precum Elise Cup 250 și Elise Sport 220, au ridicat și mai mult ștacheta, încorporând tehnologii avansate și materiale de ultimă generație.

Lotus Elise a lăsat o amprentă culturală durabilă, servind ca o reamintire a faptului că ușurința și agilitatea pot depăși puterea brută.

„Adăugând putere esți mai rapid pe linii drepte. Scăzând greutatea esți mai rapid oriunde”, este un citat celebru al lui Chapman.

Viziunea sa clară a influențat construcția altor mașini sport, Lotus fiind recunoscut ca un producător lider în inovarea auto. Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Revista dedicată cu informații despre modelul emblematic al britanicilor de la Lotus, brand achiziționat în urmă cu câțiva ani de un mare grup chinez

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

Numărul 12 – 20 august 2026: Dodge Viper SRT – o reinventare a celebrelor muscle-cars americane.

Numărul 13 – 03 septembrie 2026: Bugatti Chiron – mașina care forțează limitele.

Numărul 14 – 17 septembrie 2026: Pagani Huayra – o capodoperă pe roți.

Găsești numărul 11 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 6 august, la prețul de 59,99 lei. Stoc limitat!