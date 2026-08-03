Piața auto din România traversează o perioadă de încetinire, însă datele din luna iulie evidențiază o tendință care iese din tipar. În timp ce înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat un declin accentuat față de aceeași perioadă a anului trecut, un segment al pieței a continuat să crească, potrivit datelor preliminare publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform statisticilor realizate pe baza datelor centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în luna iulie au fost înmatriculate cu 28,2% mai puține autoturisme noi decât în aceeași lună din 2025.

În același timp,autoturismele electrice 100% au avut o evoluție în sens opus, înregistrând o creștere de 58% față de iulie anul trecut.

În schimb, categoria autoturismelor electrificate, care include mai multe tipuri de motorizări, a consemnat un recul de 20% în perioada analizată.

Scăderea nu este vizibilă doar la nivelul lunii iulie. Datele APIA arată că, în primele șapte luni ale anului 2026, piața autoturismelor noi din România s-a contractat cu 5,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Evoluția confirmă un ritm mai lent al înmatriculărilor, chiar dacă anumite segmente continuă să atragă interesul cumpărătorilor.

În clasamentul mărcilor, Dacia și-a păstrat prima poziție în luna iulie, cu 3.286 de autoturisme înmatriculate.

Pe următoarele locuri s-au clasat Toyota, cu 1.238 de unități, și Skoda, cu 802 autoturisme înmatriculate.

Și în topul modelelor, constructorul român domină clasamentul. Dacia Logan a fost cel mai înmatriculat autoturism al lunii, cu 1.260 de unități, urmat de Dacia Sandero, cu 896 de exemplare, și Dacia Duster, cu 725 de unități.

Datele sunt preliminare și au fost publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.