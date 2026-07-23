Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 5,7% în Uniunea Europeană (UE) în primele șase luni din 2026, până la aproape 5,9 milioane de unități, în timp ce piața din România a stagnat, iar Dacia a înregistrat un recul de 8,7%, potrivit datelor anunțate de ACAROM.

Piața autoturismelor noi din Uniunea Europeană (UE) a înregistrat o creștere în perioada ianuarie-iunie 2026, în timp ce România a rămas la un nivel apropiat de cel raportat în intervalul similar al anului trecut. Asociația Constructorilor de Automobile din România anunță că în statele Uniunii Europene au fost înmatriculate 5.896.683 de autoturisme noi în primele șase luni ale anului, cu 5,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

În România au fost înregistrate 64.850 de autoturisme noi, volum care indică o stagnare a pieței.

În luna iunie 2026, numărul autoturismelor noi înmatriculate în Uniunea Europeană a ajuns la 1.147.962 de unități. Volumul este mai mare cu 13,6% față de cel raportat în iunie 2025, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, citate de ACAROM. România ocupă poziția a 17-a în clasamentul statelor Uniunii Europene în funcție de numărul autoturismelor noi înmatriculate.

„România se situează pe poziţia 17 în UE, cu un volum de 64.850 autoturisme noi înmatriculate, în perioada ianuarie-iunie 2025, înregistrând un nivel similar, comparativ cu ianuarie-iunie 2025. Dintre acestea, 5.522 autoturisme noi înmatriculate au propulsie full electrică (72,5%) şi 37.563 unităţi au propulsie hibridă (17,5%), comparativ cu ianuarie-iunie 2025", precizează ACAROM.

Dintre cele aproape 5,9 milioane de autoturisme noi înmatriculate în Uniunea Europeană în primul semestru, 1.220.890 au avut propulsie integral electrică. Numărul acestora a crescut cu 40,5% față de perioada ianuarie-iunie 2025, iar automobilele electrice au ajuns la o cotă de 20,7% din piață.

Alte 2.775.885 de autoturisme înmatriculate au avut sisteme de propulsie hibridă, categorie care a înregistrat o creștere de 21,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Franța a raportat o scădere a pieței auto de 1,8%. Creșteri au fost înregistrate în Germania, cu 5,8%, în Spania, cu 6,2%, și în Italia, cu 9,5%.

Grupul Volkswagen a avut cele mai multe autoturisme noi înmatriculate în Europa în primele șase luni ale anului. Constructorul a ajuns la 1.848.988 de unități, în creștere cu 2,1% față de perioada similară din 2025.

Grupul Stellantis s-a clasat pe poziția următoare, cu 1.096.783 de autoturisme noi și o creștere de 5,3%. Grupul Renault a înregistrat 683.127 de unități, cu 3,5% mai puține decât în primul semestru al anului trecut.

Dacia a raportat 281.814 autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu 8,7% față de perioada ianuarie-iunie 2025. Ford a ajuns la 192.373 de autoturisme noi înmatriculate în primele șase luni din 2026, înregistrând un recul de 15,2%.