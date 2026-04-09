Semnal pozitiv pentru industria auto. Înmatriculările cresc, iar electricele avansează puternic

Piața auto din România a înregistrat în martie 2026 o evoluție pozitivă, într-un context internațional marcat de transformări accelerate în direcția mașinilor electrice și de incertitudini economice globale, potrivit unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la un volum de 10.273 unități.

Această evoluție se aliniază tendințelor europene, unde piața auto traversează o perioadă de tranziție către motorizări alternative, cu o creștere constantă a vehiculelor electrificate și o scădere a celor convenționale.

Datele APIA arată că autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 65% în România, în creștere cu 27% față de martie 2025. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de vehiculele full electrice (+150%) și plug-in hybrid (+60%).

Această evoluție reflectă o tendință mai amplă la nivel european. În Uniunea Europeană, vehiculele electrice și hibride au câștigat teren semnificativ în ultimii ani, ajungând să domine piața. În 2025, mașinile electrice și hibride au reprezentat peste jumătate din totalul înmatriculărilor, în timp ce cota combinată a benzinei și motorinei a scăzut la 35,5% .

De asemenea, începutul anului 2026 confirmă această direcție, cu o creștere de aproximativ 22% a înmatriculărilor de vehicule plug-in în Europa . La nivel global, ponderea vehiculelor electrice este estimată să ajungă la circa 27,5% din vânzările totale în 2026 .

În România, motorizările pe benzină și motorină continuă să piardă teren. În martie 2026, autoturismele pe benzină au înregistrat o scădere de 19,1%, ajungând la o cotă de 29%, în timp ce cele diesel au scăzut cu 26%, până la 6%.

Această tendință este vizibilă și în alte piețe majore, unde costurile ridicate și incertitudinile economice influențează deciziile de cumpărare.

De exemplu, în Statele Unite, vânzările auto au fost afectate de probleme de accesibilitate, inclusiv costuri ridicate de finanțare și prețuri mari ale vehiculelor .

În același timp, factorii geopolitici, precum creșterea prețului petrolului pe fondul tensiunilor internaționale, contribuie la schimbarea preferințelor consumatorilor către alternative mai eficiente energetic .

„Datele privind evoluţia pieţei auto în luna martie 2026 indică o revenire moderată a înmatriculărilor de autoturisme noi, care înregistrează o creştere de +4,9% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Este un semnal pozitiv, într-un context care rămâne marcat de prudenţă în decizia de achiziţie şi de nevoia de predictibilitate în ceea ce priveşte politicile publice de susţinere a sectorului auto”, a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.

Acesta a subliniat și influența factorilor externi: „Vedem, aşadar, o piaţă în care factorii externi, inclusiv cei de natură geopolitică, devin din ce în ce mai relevanţi în decizia de achiziţie.”

Pe plan intern, marca Dacia a continuat să domine piața, cu peste 1.800 de unități înmatriculate, de peste două ori mai mult decât următorul clasat, Skoda. Modelul Duster s-a aflat în topul preferințelor cumpărătorilor.

Segmentul SUV rămâne dominant, cu o cotă de piață de 62,9%, confirmând o tendință observată și la nivel global, unde acest tip de vehicul continuă să atragă majoritatea cererii.

La nivel internațional, industria auto traversează o perioadă de transformări accelerate, dar și de volatilitate. Europa se conturează drept unul dintre principalii motoare de creștere pentru vehiculele electrice, în timp ce alte regiuni, precum America de Nord, înregistrează încetiniri .

În același timp, competiția globală se intensifică, inclusiv prin extinderea producătorilor asiatici și dezvoltarea de noi parteneriate industriale pentru reducerea costurilor și accelerarea tranziției electrice .

În acest context, APIA atrage atenția asupra necesității unui cadru stabil pentru susținerea pieței: „Pentru ca această evoluţie să fie susţinută pe termen lung, este esenţial ca România să ofere un cadru coerent şi stabil pentru dezvoltarea sectorului auto”.

Evoluția din martie 2026 indică astfel o piață în revenire moderată, dar puternic influențată de tendințele globale, în special de tranziția către mobilitatea electrică și de contextul economic internațional.