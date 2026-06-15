Președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că organizarea de alegeri anticipate reprezintă cea mai bună soluție pentru depășirea actualului blocaj politic, în condițiile în care formarea unei majorități stabile în Parlament rămâne dificilă.

Liderul senatorilor AUR a făcut aceste declarații în contextul negocierilor pentru desemnarea și susținerea unui nou guvern.

Potrivit acestuia, situația politică actuală ar trebui analizată de toate partidele parlamentare, iar revenirea la votul cetățenilor ar putea clarifica raportul de forțe din Legislativ.

În intervenția sa, Petrișor Peiu a susținut că alegerile anticipate ar putea oferi o soluție la impasul politic și ar permite exprimarea opiniei electoratului cu privire la actuala configurație parlamentară.

„Noi rămânem pe ceea ce am spus, și anume că în acest moment considerăm că soluția de ieșire din criza politică, care nu permite crearea niciunei majorități stabile, este organizarea de alegeri anticipate”, a afirmat acesta.

Peiu a precizat că propunerea este adresată tuturor partidelor parlamentare, pe care le-a îndemnat să analizeze situația existentă și posibilitatea organizării unui nou scrutin.

Petrișor Peiu a declarat că nu a avut cunoștință despre o invitație adresată formațiunii sale pentru discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea.

El a susținut că, în eventualitatea unei astfel de invitații, scopul participării nu ar fi negocierea unei formule guvernamentale, ci prezentarea punctului de vedere privind necesitatea alegerilor anticipate.

Totodată, liderul senatorilor AUR a criticat procesul de desemnare a premierului, apreciind că viitorul executiv reprezintă opțiunea președintelui.

Peiu a afirmat că parlamentarii formațiunii pe care o reprezintă nu vor susține noul guvern la votul de învestitură.

El a subliniat însă că este important ca parlamentarii să cunoască structura și programul viitorului executiv înainte de exprimarea votului în Parlament.

„Eu vă asigur că nu va exista niciun vot de la AUR în favoarea guvernului Veștea, Tomac sau cum s-o numi”, a declarat Petrișor Peiu.

Declarațiile lui Petrișor Peiu evidențiază poziția sa potrivit căreia actualul blocaj politic poate fi depășit prin organizarea de alegeri anticipate.