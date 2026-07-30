Politica

Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că minte tot mai des și că ține țara blocată

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Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că minte tot mai des și că ține țara blocatăSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat joi un atac extrem de dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că șeful Executivului apelează tot mai des la neadevăruri și poartă întreaga vină pentru dificultățile majore cu care se confruntă populația. În viziunea sa, domeniul sanitar a fost adus într-o situație critică, determinând cadrele medicale să protesteze în stradă pentru a-și face auzite revendicările.

Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că minte tot mai des și că ține țara blocată

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, secretarul general al PSD subliniază că actuala conducere a țării adoptă măsuri fără consultare publică și fără a ține cont de nevoile cetățenilor. Claudiu Manda este de părere că lipsa de comunicare afectează direct stabilitatea socială și funcționarea instituțiilor publice de bază.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan / sursa foto: captură video

„Domnule Bolojan, minciuna pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea politică. Purtaţi întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. şi, ca de fiecare dată, românii sunt cei care plătesc preţul ambiţiilor dumneavoastră. O ţară în care sistemul de sănătate este împins într-o criză profundă.

O ţară în care medici, asistenţi, infirmieri şi ceilalţi angajaţi din spitale sunt obligaţi să iasă în stradă pentru a fi ascultaţi. O ţară în care pacienţii privesc cu teamă şi nesiguranţă spre un sistem care ar trebui să le ofere încredere şi protecţie. Acestea sunt rezultatele unei guvernări fără dialog. Cu decizii luate unilateral. Cu calcule reci pe hârtie şi fără respect pentru oamenii care ţin această ţară în picioare”, a scris liderul social-democrat pe Facebook.

Relația politicienilor din guvern cu opoziția și negocierea puterii

Reprezentantul social-democrat îl acuză pe șeful Guvernului că încearcă să mute atenția publicului de la crizele interne spre subiecte secundare, încercând să ofere justificări pentru dialogul purtat cu președintele AUR, George Simion.

„În timp ce România se confruntă cu aceste probleme reale, dumneavoastră pierdeţi timpul explicând încă o minciună. După ce aţi împărţit lecţii de moralitate, le spuneţi acum românilor că întâlnirile cu George Simion sunt fireşti. Nu întâlnirea este problema, domnule Bolojan. Nu ne surprinde. Este doar o nouă dovadă că, atunci când este vorba despre putere, principiile devin negociabile. Însă le cereţi din nou românilor să creadă altceva decât le-aţi spus până ieri”, susţine Manda.

Blocaj politic prelungit și acuzații de înțelegeri netransparente

În încheierea intervenției sale, politicianul PSD menționează că activitatea executivă este paralizată de o perioadă lungă din cauza lipsei de viziune a premierului, iar menținerea în funcție se bazează pe înțelegeri politice opace.

„Sunt 86 de zile de când România este blocată de încăpăţânarea şi lipsa dumneavoastră de viziune. De 86 de zile rămâneţi la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion şi prin negocieri făcute pe sub masă. Iar în loc să guvernaţi, vă consumaţi energia încercând să justificaţi noi minciuni, pe care vi le aplaudă doar boţii, roboţii şi tiriboţii”, mai scrie Claudiu Manda.

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