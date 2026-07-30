Parlamentarii PNL și USR nu au participat la votarea legii susținute de Guvern, susține liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Social-democratul afirmă că retragerea de la vot a fost provocată de un amendament referitor la încetarea mandatelor persoanelor declarate definitiv incompatibile, care l-ar viza și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Daniel Zamfir a susținut că premierul demis Ilie Bolojan, PNL și USR au promovat proiectul de lege, dar au refuzat să îl voteze după introducerea amendamentului contestat. Potrivit senatorului PSD, parlamentarii celor două formațiuni și-ar fi scos cartelele din aparatele de vot.

„Aţi constatat astăzi ceea ce nu s-a mai întâmplat în Parlamentul României, mai ales că am şi spus că trăim un moment istoric, un vot istoric, pentru că într-o situaţie atât de specială şi anume România trebuie să depună până la 31 august un set de măsuri ca să obţină bani în PNRR, şi aici vorbim de Legea integrităţii, unde vorbim de 770 de milioane euro care trebuie absorbite, constatăm că iniţiatorii acestei legi - premierul demis Ilie Bolojan, împreună cu PNL şi USR, cei care insistau că trebuie neapărat să absorbim aceşti bani, nu au participat la acest vot, au scos cartelele, nevotându-şi practic propria lege. De ce nu au votat această lege? Pentru că legea conţine un amendament care stabileşte foarte clar încetarea mandatului primarului Timişoara Dominic Fritz”, a afirmat Zamfir.

Senatorul PSD a legat respingerea proiectului de cele 770 de milioane de euro care ar urma să fie obținute prin PNRR în baza măsurilor privind integritatea publică.

Daniel Zamfir a afirmat că amendamentul nu produce efecte retroactive, deoarece se referă la persoanele care ocupă în prezent o funcție sau o demnitate publică, deși au fost declarate definitiv incompatibile. El a susținut că Dominic Fritz nu ar mai trebui să continue mandatul de primar al Timișoarei și a acuzat conducerea Guvernului că pune în pericol fondurile europene pentru a-l menține în funcție.

„Aţi auzit discuţiile în legătură cu retroactivitatea, n-are absolut nicio legătură. Noi vorbim despre mandatul de primar în funcţie. Atâta timp cât instanţa a constatat că eşti incompatibil, nu ai de ce să mai continui mandatul de primar. Mai mult decât atât, în 2028 ai acea interdicţie de a candida şi l-am întrebat că premierul Bolojan care este logica ca România să sacrifice 770 de milioane doar ca partenerul politic al domnului Ilie Bolojan, Dominic Fritz să mai rămână 2 ani în funcţie. Ăsta este costul pe care România îl plăteşte pentru rămânerea încă doi ani în funcţie a lui Dominic Fritz - 770 milioane euro, asta în timp ce li se spune tuturor bugetarilor şi mai ales celor din Sănătate că nu sunt bani şi că trebuie absorbiţi banii din PNRR pentru salarii. Aşadar pentru domnul Dominic Fritz renunţăm la 770 milioane de euro, iar pentru cei din Sănătate sacrificăm orice inclusiv vieţi omeneşti. Cam asta este măsura pe care ne-o transmite domnul Bolojan”, a adăugat Daniel Zamfir.

Parlamentarul a respins acuzația potrivit căreia amendamentul ar fi fost redactat special pentru Dominic Fritz. El a afirmat că măsura reprezintă „aplicarea legii” și a descris drept „de neînţeles această cerbicie cu care se apără mandatului lui Dominic Fritz”. Daniel Zamfir a spus că nu știe dacă amendamentul propus de PSD a primit acordul Comisiei Europene.

Senatul a respins joi proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul integrității publice. Inițiativa fusese adoptată miercuri de Camera Deputaților. Înaintea votului, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat că liberalii nu vor participa la votarea proiectului. Decizia a venit după ce solicitarea sa de retrimitere a legii la comisie a fost respinsă.

Unul dintre amendamentele contestate, introdus de PSD, stabilește că „persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii”.

Dominic Fritz afirmase înaintea ședinței de plen că amendamentul este neconstituțional și că îl vizează direct.

Celălalt amendament contestat prevede eliminarea obligației demnitarilor de a include sumele de bani cash în declarațiile de avere.