Laura Cosoi a născut joi, pe cale naturală, o fetiță de 4.400 de grame și 55 de centimetri. Actrița a publicat primele informații despre venirea pe lume a celui de-al cincilea copil și a dezvăluit că noua membră a familiei se numește Nina. Actrița a transmis vestea printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, unde a prezentat și câteva detalii despre naștere. Laura Cosoi a afirmat că atât ea, cât și fetița se simt bine.

„Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume”, a scris vedeta.

Laura Cosoi a declarat că fetița a venit pe lume pe cale naturală. Actrița a făcut publice greutatea și lungimea copilului, descriind-o pe Nina ca fiind energică încă din primele momente.

„Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță”, a adăugat Laura Cosoi.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, actrița a vorbit și despre primele clipe petrecute alături de nou-născută.

„Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol!”, a scris actrița. „Te iubim, Nina. Suntem binecuvantați!”, și-a încheiat ea mesajul.

După publicarea postării, colegi, prieteni și admiratori ai actriței au lăsat mesaje de felicitare și urări pentru mamă și copil.

Laura Cosoi este căsătorită din anul 2015 cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Actrița a publicat de-a lungul timpului mai multe imagini și mesaje despre viața de familie și despre experiențele sale ca mamă. Cei doi mai au împreună patru fete: Rita, Vera, Lara și Aida.

Odată cu nașterea Ninei, familia celor doi a ajuns la șapte membri.

Laura Cosoi și-a început activitatea în televiziune la începutul anilor 2000. A devenit cunoscută publicului după ce a interpretat personajul Adina în serialul „La Bloc”.

Ulterior, actrița a apărut în producții precum „Cu un pas înainte”, „Aniela” și „Cel Ales”, dar și în alte filme, seriale și spectacole de teatru.

De-a lungul carierei, Laura Cosoi a lucrat și ca prezentatoare de televiziune, blogger și autoare de cărți de gastronomie.