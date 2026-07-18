Liderul grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania, Jens Spahn, și-a anunțat sâmbătă demisia din funcție, după ce a devenit tată împreună cu soțul său prin intermediul unei mame surogat în Statele Unite, potrivit Reuters.

Decizia vine pe fondul criticilor primite chiar din interiorul propriului partid, care susține menținerea interdicției privind maternitatea surogat în Germania.

Spahn, în vârstă de 46 de ani, a transmis într-o scrisoare că situația sa personală este incompatibilă cu responsabilitățile politice pe care le avea în cadrul CDU/CSU.

Cazul a stârnit dezbateri în Germania privind relația dintre viața privată a politicienilor și pozițiile oficiale ale partidelor din care fac parte.

În scrisoarea de demisie consultată de Reuters, Jens Spahn afirmă că decizia de a întemeia o familie alături de soțul său a devenit imposibil de separat de funcția pe care o ocupa.

„În ultimele zile, am ajuns să realizez că fericirea mea personală – întemeierea unei familii cu soțul meu și devenirea tatălui – este incompatibilă cu funcția mea politică”, a scris politicianul.

Spahn ocupa funcția de lider al grupului parlamentar al alianței CDU/CSU, formațiunea cancelarului Friedrich Merz, fiind unul dintre cei mai influenți politicieni conservatori ai Germaniei.

Maternitatea surogat este interzisă în Germania, iar Uniunea Creștin-Democrată și-a reafirmat această poziție la congresul partidului din luna februarie, când delegații au votat pentru menținerea actualei legislații.

Deși legea germană interzice organizarea și utilizarea maternității surogat pe teritoriul țării, nu este ilegal ca un cuplu german să crească un copil născut prin această procedură în străinătate, acolo unde practica este permisă.

În acest context, informația potrivit căreia Jens Spahn și soțul său au apelat la o mamă surogat în Statele Unite a fost considerată de mai mulți membri ai CDU incompatibilă cu poziția oficială susținută de partid.

După apariția informațiilor privind nașterea copilului, mai mulți reprezentanți ai CDU au cerut public retragerea lui Jens Spahn din funcția de conducere.

Criticii au susținut că liderul parlamentar nu mai putea reprezenta credibil politica partidului într-un domeniu în care propriile sale alegeri personale contraziceau linia adoptată oficial de formațiunea conservatoare.

Demisia survine într-un moment sensibil pentru coaliția de guvernare condusă de cancelarul Friedrich Merz, care încearcă să mențină unitatea internă în jurul unor teme sociale și de familie ce provoacă frecvent dezbateri în societatea germană.

Cazul lui Jens Spahn readuce în atenția opiniei publice discuțiile despre statutul maternității surogat în Germania și despre limitele dintre viața privată și responsabilitatea politică.

Deși legislația germană rămâne neschimbată, situația fostului lider parlamentar ar putea alimenta noi dezbateri privind actualele reglementări și modul în care acestea se raportează la familiile care aleg să apeleze la astfel de proceduri în alte state.